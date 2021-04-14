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Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги 14 апреля: продление карантина в Киеве и ЧП на базе россиян у границ Украины

Итоги 14 апреля: продление карантина в Киеве и ЧП на базе россиян у границ Украины
21:58 Сегодня Телеграф

Среда, 14 апреля, запомнится сразу несколькими событиями.

"Телеграф" выбрал главные из них.

Коронавирус в Украине

В Киеве продлили локдаун до 30 апреля из-за не улучшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом Covid-19. При этом по данным на среду, 14 апреля, зарегистрировали 14 553 новых случаев коронавируса, при этом только в Херсонской области не зарегистрировали ни одной смерти из-за COViD-19. В то же время, несмотря на высокий уровень заболеваемости, министр здравоохранинения Максим Степанов завил о спаде уровня заболеваемости коронавирусом в Украине и это на фоне того, что в Бориспольской колонии зарегистрировали вспышку COViD-19.

Пожар у россиян рядом с границей Украины

В России в военном палаточном городке в городе Богучар (Воронежская область), который находится всего в 45-ти километрах от границы с Украиной, произошел пожар.

Пополнение у Меладзе

55-летний Валерий Меладзе и 42-летняя Альбина Джанабаева стали родителями. Напомним, что о будущем пополнении певица рассказала в середине марта. У пары родилась девочка.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 206

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Украина, Пожары, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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