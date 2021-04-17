Украина готова дать ответ на три сценария агрессии России

На все сценарии действий российских войск Украина отработала меры реагирования.

Об этом заявил командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире "Свободы словы Савика Шустера" в пятницу, 16 апреля, вечером.

По его словам, ВСУ отработали планы реагирования именно на то количество войск РФ, которые она стянула к границам Украины.

"Мной, как командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины отработан план сдерживающих действий. Я еще раз подчеркиваю: на соответствующие направления направлены соответствующие силы и средства для того, чтобы уравновесить соотвествующие силы наши и силы вооруженных сил Российской Федерации для того, чтобы ситуация была контролированной и стабильной", - сказал командующий ООС.

В общем в Украине рассматривают три сценария действий войск РФ: первый касается демонстрации силы; второй - получение военным путем днепровской воды для оккупированного Крыма. Третий вариант касается обострения в районе проведения ООС на Донбассе и проведения локальных военных действий в направлении украинских позиций.

По словам Наева, "в случае обострения мы ожидаем увеличение материально-технической помощи (от союзников – ред.), а сил ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны вполне достаточно".

Он также отметил, что РФ в случае задействования против Украины сможет использовать не все собранные у границ войска, так как у "России есть и другие угрозы".

Упоминаемые в новости слова Наева начинаются с 1:57:00:

Наев также озвучил численность войск РФ у границ Украины.

Как сообщалось, 13 апреля в Минобороны РФ рассказали, сколько военных ВС РФ, которые были переброшены на западные границы за последние три недели.

Ранее ГУ разведки МОУ, сообщили, как долго будет длиться перебрасывание российских войск к границам Украины.

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр ранее высказал мнение, что последние передвижения группировок российских войск свидетельствуют о подготовке тотальной войны РФ против Украины и удары готовятся как на харьковском направлении, так и со стороны оккупированного Крыма на украинском Черноморском побережье.