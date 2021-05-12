Итоги дня 12 мая: Медведчук сходил в Офис генпрокурора, "оранжевые" зоны в Украине значительно сократились

Среда, 12 мая, в Украине запомнится сразу несколькими важными событиями.

"Телеграф" выбрал ключевые из них.

Коронавирус в Украине

Несмотря на отсутствие "красных" зон в Украине из-за коронавируса, которым на утро среды, 12 мая, заболели 4538 новых пациентов, две области по COVID-19 еще остаются в "оранжевой зоне" - Николаевская и Черкасская.

Дело Медведчука

Несмотря на предположения об отсутствии олигарха Виктора Медведчука в Украине, в среду, 12 мая, стало известно, что нардеп и глава политсовета "ОПЗЖ" все же не покидал Киев и в этот день приехал на допрос в Генпрокуратуру, учитывая ранее выдвинутые против него обвинения в госизмене. У Венедиктовой Медведчук пробыл два с половиной часа. Но подозрение ему не вручили.

Бойкот Моргенштерна

16 мая в Санкт-Петербурге был запланирован концерт популярного российского исполнителя Алишера Валеева, который более известен как Моргенштерн. Однако 12 мая стало известно, что выступление Моргенштерна отменили.