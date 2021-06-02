Итоги 2 июня: решения Зеленского по олигархам и Донбассу, арест имущества Шария

Среда, 2 июня, ознаменовалась сразу несколькими решениями президента Владимира Зеленского.

"Телеграф" рассказывает о них и не только.

Коронавирус в Украине

На утро среды, 2 июня, в Украине зарегистрировали 2205 человек с коронавирусом. В сравнении с 1 июня в Украине стало больше людей попавших в больницы и меньше выздоровевших.

Указ Зеленского по Донбассу

В среду, 2 июня, Президент Владимир Зеленский подписал указ по Донбассу, которым дал старт "процессу мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Законопроект по олигархам

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Самого текста законопроекта на сайте парламента еще нет. Внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об олигархах, вызвал настоящий фурор в сети.

Арест имущества Шария

Печерский суд Киева в среду, 2 июня, наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария.

Пополнение у Витаса

Известный российский певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) долгое время скрывал, что его супруга, Светлана Гранковская, была беременна в третий раз. А в первый день лета, в День защиты детей, на своей странице в Инстаграм Витас объявил, что снова стал отцом.