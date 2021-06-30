Итоги 30 июня: Аррle - уже в Украине, "прямая линия" Путина и грядущие нововведения июля

Среда, 30 июля, запомнится сразу несколькими важными событиями.

"Телеграф" выбрал ключевые из них.

Коронавирус в Украине

За последние сутки в Украине зарегистрировали 633 человека с COVID-19. С начала пандемии в стране заразились 2 235 096 людей, в то время как вылечиться удалось только 2 166 668 пациентам, умерли тем временем 52 340 украинцев.

Аррle – в Украине

В среду, 30 июня, компания Apple открыла официальный офис в Украине. Компания на местном рынке планирует запуск новых услуг Apple, адаптированных для украинских покупателей.

"Прямая линия" Путина

В среду, 30 июня, российский гарант Владимир Путин провел "прямую линию с президентом", откровенно поделившись последствиями своей вакцинации от коронавируса. Отметим, что сильный резонанс вызвало заявление Путина про "один народ". Так, психолог Светлана Чунихина объяснила, что президент России Владимир Путин понимает величие России как "тюрьму народов". А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эти слова Путина, обвинил его в провале между украинцами и русскими, поскольку именно он начал агрессию по отношению к Украине. Не смогли по поводу тезисов Путина во время общения с россиянами промолчать и в сети.

Запрет на въезд для Кучеры

Пограничники в аэропорту "Жуляны" запретили въезд в Украину российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере.

Нововведения июля

Вопреки июньским переживаниям, с 1 июля украинцев не ожидает очередной рост тарифов на электроэнергию. Вместо этого некоторые из них смогут пополнить свое материальное состояние за счет открытия рынка земли и роста социальных выплат от государства.