Итоги дня 14 июля: стычка ветеранов МВД возле Рады, признание КСУ языкового закона

Митинг ветеранов МВД у стен парламента

Пенсионеры Министерства внутренних дел Украины, собравшиеся 14 июля на мирный митинг под стенами Верховной Рады, попытались силой прорваться в здание парламента, но им помешали кордоны действующих силовиков.

Признание языкового закона

Конституционный суд Украины признал Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" конституционным.

Вступил в силу закон о коллекторах

Начал действовать Закон № 1349-ІХ, регулирующий коллекторскую деятельность с целью защитить должников от угроз и прочих недоброжелательных действий коллекторов.

Верховный Суд признал противоправным решение Зеленского по Тупицкому

Верховный Суд Украины признал противоправным указ украинского лидера Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

В Киеве отменили бумажные билеты

С 14 июля разовые бумажные билеты полностью выходят из оборота в Киеве, столице Украины. Отказ от разовых талонов в трамваях, автобусах и троллейбусах начался с 1 июля.

Евросоюз откроет границы для украинцев

Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение рекомендовать включить Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты.

Солист "СКАЙ" попал в Книгу рекордов Украины

Украинский певец, солист рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук поставил новый рекорд Украины. Артист стал первым, кому удалось проехать расстояние с востока на запад Украины на велосипеде за минимальное время.