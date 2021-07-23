Итоги дня 23 июля: открытие Олимпиады в Токио, увольнение главы Внешней разведки, скандал из-за "Сватов"

Коронавирус в Украине

За сутки четверга, 22 июля в Украине коронавирусной инфекцией заболели 763 человека, среди них 57 детей и 15 медработников.

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины вместо Валерия Кондратюка.

"Сваты" снова заговорили на русском языке

Сериал "Сваты", который перевели на украинский язык после вступления в силу языкового закона в Украине, снова вышел на русском языке. От перевода отказались телеканалы "Интер", "Украина", а также "1+1".

В МВД произошло еще одно громкое увольнение

Советник бывшего главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк решил покинуть свой пост.

Олимпиада

В пятницу, 23 июля, в Токио помпезной церемонией открытия стартовали ХХХII летние Олимпийские игры. Мероприятие проходило на Новом национальном стадионе Японии в районе Синдзюку в Токио.

Актер сериала "13 причин почему" совершил каминг-аут

29-летний американский актер Томми Дорфман, известный по мужской роли Райана Шейвера в популярном подростковом сериале "13 причин почему", совершил каминг-аут, заявив, что считает себя трансгендерной женщиной

В многосерийный спин-офф "Дюны" найден новый шоураннер

На стриминговом сервисе HBO Max планируется выпуск телевизионного приквела фильма "Дюна" с названием "Дюна: Сестричество" (Dune: The Sisterhood), и проект нашел своего нового шоураннера - Дайан Адему-Джон ("Расследование Джордан", "Первородные", "Призраки усадьбы Блай"), которая одновременно будет исполнять обязанности сценариста, шоураннера и исполнительного продюсера.