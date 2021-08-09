Итоги дня 9 августа: ротации в руководстве ВСУ, военные учения на Змеином,скандал с Талашко

Коронавирус в Украине

В Украине заразились коронавирусом 300 человек за воскресенье 8 августа, среди них 20 детей и 2 медработника.

Учения на острове Змеином

Военнослужащие ВСУ провели учения на острове Змеином. Они проводились с целью отработки обороны острова от возможного вторжения сил агрессора.

Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на остров Змеиный представил новых командующих в рядах ВСУ.

Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах

Легенду советского и украинского кино, звезду фильма "в Бой идут одни старики", 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где актер является преподавателем и профессором.

Среди тех, кто обвинил актера и украинские журналистки Ирина Сампан и Янина Соколова

На скандал отреагировали и в университете им.Карпенко-Карого, заявив, что ни одной официальной жалобы касательно харассмента с его стороны от студенток или абитуриенток не поступало.

Певица Макsим впервые после комы обратилась к публике

Марина Абросимова, известная как певица МакSим, впервые после комы вышла на связь в сети без своих представителей.

Умерла звезда сериала "Папины дочки"

В понедельник, 9 августа, ушла из жизни 81-летняя российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, снявшаяся в фильмах "Папины дочки", "Моя прекрасная няня" и многих других.