Итоги дня 15 августа: гибель мэра Кривого Рога, победа "Талибана"

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки 14 августа зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти в два раза меньше, чем за прошлые сутки.

Мэр Кривого Рога найден мертвым

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в воскресенье, 15 августа, в его доме.

"Телеграф" собирал все самые важные моменты об этом резонансном событии

Талибы окончательно берут власть в Афганистане

Боевики движения "Талибан", которые в воскресенье, 15 августа, захватили ключевой город в Афганистане Джелалабад, окончательно взяли власть в свои руки.

Умер лучший бомбардир Германии Герд Мюллер

Рано утром в воскресенье, 15 августа, умер бывший нападающий "Баварии" и сборной Германии Герд Мюллер, который считается лучшим бомбардиром страны за все время.

Виталий Козловский потерял отца

Известный украинский певец Виталий Козловский сообщил, что у него умер отец Виталий.

Николь Кидман показала новые кадры к будущей премьере сериала "Девять совсем незнакомых людей"

Голливудская актриса Николь Кидман поделилась кадрами нового сериала "Девять совсем незнакомых людей" (Nine Perfect Strangers), основанного на одноименном романе 2018 года австралийской писательницы Лианы Мориарти.