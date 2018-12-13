Встреча Порошенко и Столтенберга: НАТО поможет усилить Военно-морские силы Украины

Новости Украины: НАТО продолжит оказывать помощь и поддерживать Украину в противостоянии агрессии РФ.

Сегодня, 13 декабря, в Брюсселе состоялись переговоры президент Украины Петр Порошенко с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи П,Порошенко сообщили, что НАТО поможет в обеспечении безопасности в Азово-Черноморском регионе.

"Мы договорились, что НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море, и будет обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно", - сказал П.Порошенко на совместной с Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

В частности, такая мониторинговая миссия НАТО поможет лучше оценить ситуацию в этом регионе.

Стоит уточнить, что Й.Столтенберг, который выступал перед П.Порошенко, о наличии такой договоренности не упомянул, однако отметил, что НАТО продолжит оказывать помощь и поддерживать Украину .

"У нас только что была очень важная дискуссия о помощи НАТО Украине и агрессивных действиях России в Черном море... Мы также помогаем Украине улучшить свои военно-морские силы и кибербезопасность. В ответ на агрессивные действия России НАТО увеличит оценку действий РФ на украинских территориях", - сообщил генсек НАТО.

Также, генсек напомнил, что НАТО выделило Украине около 40 млн евро, которые были предоставлены союзниками через трастовые фонды.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.