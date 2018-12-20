На Азовском море создадут военную базу

Новости Украины: В Министерстве обороны анонстровали работы по строительству морской военной базы вблизи Азовского моря.

Приоритетной задачей Министерства обороны в 2019 году будет создание морской базы и штаба ВМС Украины на Азовском море.

Об этом министр обороны Степан Полторак рассказал в четверг на пресс-конференции в Одессе, сообщает "Громадське".

Он пояснил, что командование Военно-морских сил должно предоставить расчеты по созданию такой морской базы.

"Нам нужно усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море, и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, все Азовское море", - отметил Полторак.

Поэтому, по словам министра, приоритетом в 2019 году будет создание морской базы в Азовском море и штаба Военно-морских сил.

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