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Четверг, 20.12.2018
На Азовском море создадут военную базу
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На Азовском море создадут военную базу

На Азовском море создадут военную базу
21:12 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: В Министерстве обороны анонстровали работы по строительству морской военной базы вблизи Азовского моря.

Приоритетной задачей Министерства обороны в 2019 году будет создание морской базы и штаба ВМС Украины на Азовском море.

Об этом министр обороны Степан Полторак рассказал в четверг на пресс-конференции в Одессе, сообщает "Громадське".

Он пояснил, что командование Военно-морских сил должно предоставить расчеты по созданию такой морской базы.

"Нам нужно усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море, и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, все Азовское море", - отметил Полторак.

Военное положение: Украина максимально укрепила линию обороны

Поэтому, по словам министра, приоритетом в 2019 году будет создание морской базы в Азовском море и штаба Военно-морских сил.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

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Азовское море, Военная база, Минобороны, Степан Полторак.
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