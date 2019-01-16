Словакия будет поддерживать работу СММ ОБСЕ в Украине

Новости Украины: Словацкое председательство в ОБСЕ будет поддерживать повышение эффективности СММ.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявляет о готовности председательства оказывать политическую поддержку повышению эффективности деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине и подтвердил непоколебимость Словакии в осуждении оккупации РФ Крыма и непризнании попытки аннексии полуострова

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в среду, об этом М.Лайчак заявил в ходе совместной с главой украинского внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным поездки в Луганскую область 16 января, в рамках которой главы МИД Украины и Словакии посетили КПВВ "Станица Луганская" для ознакомления с ситуацией на линии разграничения.

Основная цель визита - обеспечение дальнейшего активного привлечения ОБСЕ к международным усилиям по урегулированию российско-украинского конфликта и восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Стороны договорились, что Словакия будет уделять урегулированию российско-украинского конфликта, как главного источника нестабильности и напряжения на пространстве ОБСЕ, безусловно приоритетное внимание на протяжении всего года председательства", - говорится в сообщении.

П.Климкин в ходе общения с М.Лайчаком отметил, что политико-дипломатическое давление на страну-агрессора должно лишь усиливаться, а механизмы ОБСЕ должны играть свою надлежащую роль в этом процессе. Он также привлек отдельное внимание словацкого коллеги к проблемам с правами человека на временно оккупированных территориях Украины и милитаризации Россией временно оккупированных Крыма и частей акватории Черного и Азовского морей.

В ходе визита главы МИД обеих стран участвовали в официальной церемонии открытия почетного консульства Словакии в Харькове, провели встречу в г.Северодонецк с руководством Луганской обладминистрации, посетили в г.Лисичанск Луганскую областную детскую клиническую больницу, где передали гуманитарную помощь от правительства Словацкой Республики.

М.Лайчак находится с рабочим визитом в Украине 15-16 января.