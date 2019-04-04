Выборы Президента 2019
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Волкер: Мы будем работать с любым руководством Украины, которое придет к власти

Волкер: Мы будем работать с любым руководством Украины, которое придет к власти
18:01 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: США будут работать с любым президентом Украины.

Соединенные Штаты Америки будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах.

Об этом сказал спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Громадське.

"Мы будем работать с Украиной по всем этим пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25", - сказал Волкер.

Он также отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Сенатор-демократ Крис Мерфи добавил, что США обязаны защищать суверенитет Украины, бороться с коррупцией и модернизировать экономику до тех пор, пока Россия "не уйдет из незаконно захваченных территорий Украины".

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"И это обязательство действует без оглядки на то, кто является президентом страны. Мы не вмешиваемся в украинские выборы, не даем никаких рекомендаций. Мы лишь даем четко понять: Соединенные Штаты будут стоять вместе с украинским народом, и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет", - сказал Мерфи.

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США, Крис Мерфи, Курт Волкер, Выборы 2019.
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