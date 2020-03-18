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Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов отреагировал на обращение Зеленского

Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов отреагировал на обращение Зеленского
23:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Нардеп Шахов в обращении к Зеленскому заявил, что 17 марта не присутствовал, не голосовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Рады из-за плохого самочувствия.

Народный депутат Сергей Шахов заявил в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не присутствовал во вторник, 17 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, не был зарегистрирован и вместо него никто не голосовал.

"Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса", – написал нардеп на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Шахов подчеркнул, что ни он, ни его коллеги вместо него не голосовали на заседании.

"Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!", – написал нардеп.

Что произошло:

Ранее Зеленский сообщил, что все контактировавшие с заразившимся коронавирусом нардепом Шаховым лица пройдут быстрый тест на коронавирус.

"Не могу не сказать о народном депутате Шахове. К сожалению, его тест на короновирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера, в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили". К сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - сказал он своем обращении к украинцам в среду.

Зеленский указал, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.

Напомним: 

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Коронавирус, Владимир Зеленский, Сергей Шахов.
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