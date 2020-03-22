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ОП: Заседание СНБО по чрезвычайному положению пока проводить не будут

ОП: Заседание СНБО по чрезвычайному положению пока проводить не будут
01:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:У Президента сообщили, что пока не планируют собирать заседание СНБО.

Проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны пока что не планируется.

Об этом сообщил источник в Офисе Президента.

"У Президента пока не планировалось СНБО", - отметили в ОП.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что в воскресенье, 22 марта, состоится заседание СНБО, вопросом которого якобы должно стать введение чрезвычайного положения в Украине.

Президент внес изменения в состав СНБО

Напомним: 

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Президент, СНБО, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Владимир Зеленский, ОП.
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