ОП: Заседание СНБО по чрезвычайному положению пока проводить не будут

Проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны пока что не планируется.

Об этом сообщил источник в Офисе Президента.

"У Президента пока не планировалось СНБО", - отметили в ОП.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что в воскресенье, 22 марта, состоится заседание СНБО, вопросом которого якобы должно стать введение чрезвычайного положения в Украине.

Напомним:

Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве.

В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 21 марта 2020 в Украине насчитывалось 41 заразившихся, из них умерших — 3.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей.

В Мукачево на самоизоляции находятся 98 горожан, которые вернулись из-за границы. У одного мужчины медики отобрали анализы для проведения теста на коронавирус Covid-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.