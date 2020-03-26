Режим онлайн: Как будут работать депутаты Киевсовета

Новости Украины:В связи с введением ЧС в Украине Киевгорсовет будет проводить все заседания только в онлайн режиме.

Киевский городской совет будет проводить планарные заседания в режиме онлайн до прекращения чрезвычайной ситуации.

Соответствующее решение поддержали 74 депутата Киевсовета в четверг.

"У нас предусмотрены регламентом заседания только в этом зале, и только голосование в системе Рада-4 считается легитимным... У нас есть современные технологии, которые позволяют нам верифицировать депутата и проводить заседания, не будучи при этом в зале (заседаний - ред.). Это решение такую возможность дает", - сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Он уточнил, что соответствующее решение будет действовать до того момента, пока действует чрезвычайная ситуация.

"Решение о проведении заседаний онлайн действует только до тех пор, пока действует чрезвычайная ситуация, закончилась чрезвычайная ситуация - работаем в зале пленарных заседаний", - пояснил Прокопив.

В то же время Прокопив сообщил, что на заседании 26 марта присутствуют 92 депутата. Перед началом работы им измерили температуру и предоставили средства индивидуальной защиты.

Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки были зафиксированы 43 новых случая.

Напомним: