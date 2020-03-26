Режим онлайн: Как будут работать депутаты Киевсовета

Киевский городской совет будет проводить планарные заседания в режиме онлайн до прекращения чрезвычайной ситуации.
Соответствующее решение поддержали 74 депутата Киевсовета в четверг.
"У нас предусмотрены регламентом заседания только в этом зале, и только голосование в системе Рада-4 считается легитимным... У нас есть современные технологии, которые позволяют нам верифицировать депутата и проводить заседания, не будучи при этом в зале (заседаний - ред.). Это решение такую возможность дает", - сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
Он уточнил, что соответствующее решение будет действовать до того момента, пока действует чрезвычайная ситуация.
"Решение о проведении заседаний онлайн действует только до тех пор, пока действует чрезвычайная ситуация, закончилась чрезвычайная ситуация - работаем в зале пленарных заседаний", - пояснил Прокопив.
В то же время Прокопив сообщил, что на заседании 26 марта присутствуют 92 депутата. Перед началом работы им измерили температуру и предоставили средства индивидуальной защиты.
Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки были зафиксированы 43 новых случая.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.