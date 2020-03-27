Разумков: Проведение заседания ВР в ее дворе не противоречит регламенту

Новости Украины:Дмитрий Разумков заявил, что проведение внеочередного заседания Верховной Рады во внутреннем дворе не нарушает регламент.

Возможное проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады во внутреннем дворе здания парламента не противоречит регламенту его работы, заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Согласно регламенту Верховной Рады, если не ошибаюсь, ст.2 п.1 определено место проведения заседания Верховной Рады, а именно ул.Грушевского, дом 5, а п.2 определяет возможность изменения проведения заседания парламента, но там не указано, что это должен быто сессионный зал. Внутренний дворик Верховной Рады - это также ул.Грушевского, дом 5", - сказал Разумков в пятницу вечером после заседания фракции "Слуга народа".

Он добавил, что в случае проведения внеочередного заседания Верховной Рады в ее внутреннем дворике, подсчет голосов народных депутатов обеспечит счетная комиссия.

Напоминаем, внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним: