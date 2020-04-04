Борьба с коронавирусом: Украина заручилась поддержкой Норвегии в ООН и НАТО

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Украина обсудила совместную работу с Норвегией в борьбе с заболеванием.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде провели телефонный разговор. Об этом сообщает МИД Украины.

Главы МИД обсудили борьбу с распространением COVID-19, противодействие попыткам России ослабить санкции, место Украины в повестке дня НАТО.

"Время мобилизовать все ресурсы. Я надеюсь, что мир сможет за несколько месяцев преодолеть пандемию. Впрочем, реалистично понимаю, что надо готовиться к ее последствиям для экономик и обществ, которые могут быть хуже вируса как такового", - заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины поблагодарил за внесение Норвегией 14,5 млн евро до кризисного фонда ООН для противодействия COVID-19, ресурсы которого идут и на поддержку Украины.

В МИД сообщили, что Ине Эриксен Сёрейде проинформировала о встрече министров иностранных дел стран НАТО, на которой они предоставили дополнительную поддержку нашей стране. Она заверила, что Украина остается высоко на повестке дня Альянса. Дмитрий Кулеба поблагодарил за непоколебимую поддержку Украины.

Министр обратил особое внимание на результативное сотрудничество Украины и Норвегии в ООН для противодействия попыткам России подорвать санкции под прикрытием пандемии COVID-19. Главы МИД согласились, что одновременно с коронавирусным кризисом в мире резко возрос объем дезинформации и пропаганды, которым нужно совместно противодействовать.

Министерка Сёрейде заверила, что санкционный давление на РФ будет сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей. Она подтвердила неизменность позиции Осло по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, европейские и евроатлантические стремлений нашего государства.

Министр Кулеба обратился к норвежской коллеги с просьбой содействовать защите граждан Украины, которые остаются в Норвегии в настоящее время ограничены в перемещениях, и получил заверения в таком содействии.

Напомним: