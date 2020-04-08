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Взаимная защита инвестиций: Украина и Исландия ускорят подготовку соглашений

Взаимная защита инвестиций: Украина и Исландия ускорят подготовку соглашений
19:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украина договорилась с Исландией о взаимной защите инвестиций.

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон договорились ускорить подготовку соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба МИД по итогам телефонного разговора руководителей внешнеполитических ведомств двух государств.

"Министры подтвердили заинтересованность в ускорении подготовки к подписанию важных для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и межчеловеческих контактов документов: Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Соглашения о воздушном сообщении", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что глава МИД Украины выразил интерес в углублении отношений с Исландией, в основе которых глубокие исторические корни.

Гудлаугур Тор Тордарсон отметил, что его страна как член НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины.

Руководители внешнеполитических ведомств констатировали обоюдную позицию сохранять санкционное давление на Россию до полного выполнения Москвой своих обязательств по Минским договоренностям и деоккупации АР Крым и г.Севастополь и не увязывать вопрос санкций с распространением пандемии.

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Собеседники отметили высокий уровень взаимодействия в рамках международных организаций.

Как проинформировали в МИД, вклад Исландии в операционный бюджет СММ ОБСЕ составляет примерно 40 тыс. евро на год.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.

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Украина, Финансы, Исландия, Карантин.
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