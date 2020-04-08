Взаимная защита инвестиций: Украина и Исландия ускорят подготовку соглашений

Новости Украины:Украина договорилась с Исландией о взаимной защите инвестиций.

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон договорились ускорить подготовку соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба МИД по итогам телефонного разговора руководителей внешнеполитических ведомств двух государств.

"Министры подтвердили заинтересованность в ускорении подготовки к подписанию важных для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и межчеловеческих контактов документов: Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Соглашения о воздушном сообщении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МИД Украины выразил интерес в углублении отношений с Исландией, в основе которых глубокие исторические корни.

Гудлаугур Тор Тордарсон отметил, что его страна как член НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины.

Руководители внешнеполитических ведомств констатировали обоюдную позицию сохранять санкционное давление на Россию до полного выполнения Москвой своих обязательств по Минским договоренностям и деоккупации АР Крым и г.Севастополь и не увязывать вопрос санкций с распространением пандемии.

Собеседники отметили высокий уровень взаимодействия в рамках международных организаций.

Как проинформировали в МИД, вклад Исландии в операционный бюджет СММ ОБСЕ составляет примерно 40 тыс. евро на год.

Напомним:

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