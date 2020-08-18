Путин и Меркель созвонились из-за событий в Беларуси

В ФРГ отрицают разговор Лукашенко и Меркель. Однако, официально сообщается, что канцлер Германии и президент России созвонились 18 августа и обсудили события в Беларуси.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России созвонились во вторник. 18 августа, чтобы обсудить события в Беларуси, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

"Канцлер Ангела Меркель провела сегодня переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - говорится в сообщении.

В Кремле подробностей разговора пока не сообщают.

Кроме того, в ведомстве главы правительства ФРГ настаивают, что у Меркель и Лукашенко никаких телефонных разговоров не происходило

"Таких телефонных звонков с момента выборов не было", - заявил представитель ведомства.

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.