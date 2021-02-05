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НАТО разрушит страну: Медведчук заявил пропагандистам Путина о необходимости федерализации Украины (видео)

НАТО разрушит страну: Медведчук заявил пропагандистам Путина о необходимости федерализации Украины (видео)
12:22 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Украинский олигарх Виктор Медведчук заявил, что лучший выход для Украины сейчас – это федерализация.

Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам.

"Как мы хотим вернуть людей, исходя из их интересов, которые сегодня живут на неконтролируемой территории Донецка и Луганска. Они категорически против НАТО. Весь юго-восток против НАТО. Это центр и большая часть западной Украины использует сегодня и пытается, чтобы страна стала в НАТО. Но это не означает, что это весь украинский народ", - уверен олигарх.

По словам Медведчука, стремление Украины в НАТО приведет к распаду страны, что уже происходит на данный момент.

"Ведь сегодня начался распад – нет Крыма, неподконтрольным является не только Крым, но и Донбасс. И все эти процессы могут продолжиться. Я всегда выступал и выступаю за то, что Украина должна приобрести федеративное устройство", - уточнил Медведчук.

В сети бурно отреагировали на слова олигарха.

"Я уверена, что люди ему это не позволят сделать. Слава Украине!", "СБУ снова ничего не видит, видимо за это не заплатили…", "Ну так арестуйте его", "Если он в Украине, то почему до сих пор на свободе?" – пишут в сети.

 

Напомним. во вторник, 2 февраля, СНБО ввел санкции против Тараса Козака, "правой руки" олигарха Виктора Медведчука, следствием чего стал запрет на вещание нескольких телеканалов. В среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз.  Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали  "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов  отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента.  Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много". 4 февраля произошли протесты у здания телеканала "НАШ". Но руководство каналов сменило домены всех трех сайтов каналов и теперь они доступны к просмотру без ограничений. Теперь канал 112.ua можно найти по ссылке 112ua.tv, zik.ua - zikua.tv, а newsone.ua - newsoneua.tv. 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Виктор Медведчук, Олигархи.
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