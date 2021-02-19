Очередной удар по Медведчуку или новые сюрпризы? Зачем Зеленский созвал сегодняшнее заседание СНБО

Сегодня, 19 февраля, состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны, инициированное президентом Украины Владимиром Зеленским. Не исключено, что станет известно о новых санкциях. Напомним, что вслед за введением указом президента Украины Владимира Зеленского санкций против каналов Козака-Медведчука, был нанесен удар по пророссийскому блогеру, гражданину Украины Анатолию Шарию. Какие удары и по кому украинская власть с помощью СНБО может нанести уже сегодня? Насколько необходимы такие решения? "Телеграф" разбирал ситуацию с политтехнологом Олег Постернаком.

"Анонсированное на 19 февраля заседание СНБО является продолжением реализуемой Зеленским стратегии по укреплению своего рейтинга в электоральном сегменте идейно-ориентированных избирателей западного и центрального пояса, – считает эксперт. – Вместе с тем, подобная политика упреждает реализацию антигосударственной деятельности, курируемой спецслужбами РФ, в ходе которой активно используются СМИ, партии, бизнес-структуры, общественные организации как своеобразное прикрытие".

Олег Постернак подчеркивает, что демократический режим сам по себе уязвим перед финансовым, информационным и политическим влиянием более сильной автократии, которая находится по соседству. В нашем случае – России.

"Поэтому отражение этой деятельности с помощью мгновенного санкционного механизма позволяет молниеносно реагировать на вызовы и защитить интересы украинского государства. Вместе с этим безусловно открытым остается вопрос верховенства права при реализации подобной политики. И все-таки, когда на чаше весов есть выбор: сохранение целостности государства или фанатичное следование правовому принципу, думаю, стоит обращать внимание на весомость вызова", – говорит эксперт.

Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского

"Поговаривают, что будут введены санкции против канала "Прямой", будет задержан Порошенко, закрыт канал "1+1", под ударом окажется бизнес депутатов ОПЗЖ и так далее. Думаю, что финальная картина станет понятной лишь после самого заседания, учитывая, что Офис президента, безусловно, оценивает все риски в связи с преждевременной утечкой информации. Однако, любое противодействие гибридным угрозам РФ положительно отобразится на рейтинге президента, – считает Олег Постернак. – После успешных результатов проекта "Большое строительство" за 2020 год, тема санкций против пророссийских сегментов бизнеса может также укрепить позиции Зеленского. Реакция РФ на закрытие каналов оказалась совершенно несимметричной, хотя многие и предрекали обострение на линии соприкосновения. Впрочем, позиция РФ может стать зеркальной, что повлечет новые санкции против украинских политиков и бизнесменов".

Напомним, что "запрещенные" телеканалы отреагировали на санкции, расценив решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ.

Антикоррупционные органы, между тем, уже взялись за так называемую "трубу Медведчука".