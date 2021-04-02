Крым в шаге от катастрофы: почему Путин может захватить Северо-Крымский канал и что сейчас происходит на полуострове

Российские войска могут готовиться к прорыву из оккупированного Крыма в Каховку, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Об актуальности такого сценария свидетельствуют многие события последней недели.

Как показывают ежедневные сводки и данные разведки, Россия нагнетает ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму. Ряд крымских СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о масштабных передвижения российских войск на аннексированном полуострове и по Крымскому мосту. За ходом ситуации активно следят НАТО и США - в Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией агрессии России в Донбассе и перебросом военной техники к границе с Украиной и к административной границе в Крыму.

Военные эксперты сходятся во мнении о том, что Путин может прибегнуть к новой военной агрессии, чтобы получить доступ к водоснабжению оккупированного Крыма.

В то же время сам оккупированный полуостров оказался на грани катастрофы. То что без пресной воды оккупированный Крым долго не продержится, особенно в условиях климатических изменений, демонстрируют ряд факторов. На аннексированном полуострове уже не хватает воды для элементарных потребностей населения. Весь 2020 крымчане прожили в условиях засухи и ограниченного водоснабжения, проблемы с пресной водой никуда не исчезли и сегодня.

Так жители Симферополя и населенные пункты возле него с августа прошлого года получают воду только 6 часов в сутки. В таком же режиме живут жители Ялты и окрестных городов и сел с декабря. В Севастополе с осени 2020 введен режим повышенной готовности.

На улицах Симферополя начали устанавливать резервуары для воды:

В подъездах многоэтажек расклеены графику подачи воды:

Осенью прошлого года Аянское водохранилище было заполнено менее чем на треть:

Обезвожено самое глубокое в Крыму Изобильненское водохранилище, что под Алуштой:

В селах возле Севастополя в колодцах исчезла вода. Местные жители вынуждены были установить специальные емкости для воды и ждать, когда им ее подвезут.

Обезвожено Чернореченское водохранилище, которое является основным источником водоснабжения Севастополя:

В начале этого года в оккупированном Крыму прошли достаточно обильные осадки в виде дождя и снега. Так за первые недели января выпало около 80% месячной нормы. Весной снежный покров на Ай-Петри и Ангарском перевале начал таять. Кроме того, в марте также было много осадков. Благодаря этому водохранилища поверхностного стока на полуострове пополнились на 13 млн кубометров.

Однако, это мало спасает ситуацию, ведь воды в них сейчас почти вдвое меньше, чем год назад. По подсчетам местных синоптиков - всего 61,4 млн кубов. А это на 44,87 млн куб. меньше, чем в прошлом году.

Напомним, до оккупации около 85% воды Крым получал с материковой Украиной. Ежегодно весной днепровскую воду пускали самым длинным в Европе Северо-Крымским каналом, который берет ее из Каховского водохранилища.

Украина прекратила поставку воды на полуостров после аннексии его Россией в 2014 году. Россия не смогла решить проблему с пресной водой в Крыму. Поэтому угроза того, что Путин может захватить Северо-Крымский канал, вполне реальна.

Недавно было замечено, что Россия массово перебрасывает в Крым боевую технику.