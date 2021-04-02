Скачать
Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Путин собрался воевать за Северо-Крымский канал, подававший воду в Крым: что это такое и где находится на карте
Путин собрался воевать за Северо-Крымский канал, подававший воду в Крым: что это такое и где находится на карте
В Киеве занято уже более 84% коек с кислородом: как обстоят дела с коронавирусом в регионах Украины (инфографика)
В Киеве занято уже более 84% коек с кислородом: как обстоят дела с коронавирусом в регионах Украины (инфографика)
Оккупанты продолжают стягивать на Донбасс военную технику и авиацию (свежие видео)
Оккупанты продолжают стягивать на Донбасс военную технику и авиацию (свежие видео)

Крым в шаге от катастрофы: почему Путин может захватить Северо-Крымский канал и что сейчас происходит на полуострове

Крым в шаге от катастрофы: почему Путин может захватить Северо-Крымский канал и что сейчас происходит на полуострове
14:23 Сегодня Телеграф

Российские войска могут готовиться к прорыву из оккупированного Крыма в Каховку, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Об актуальности такого сценария свидетельствуют многие события последней недели.

Как показывают ежедневные сводки и данные разведки, Россия нагнетает ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму. Ряд крымских СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о масштабных передвижения российских войск на аннексированном полуострове и по Крымскому мосту. За ходом ситуации активно следят НАТО и США - в Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией агрессии России в Донбассе и перебросом военной техники к границе с Украиной и к административной границе в Крыму.

Военные эксперты сходятся во мнении о том, что Путин может прибегнуть к новой военной агрессии, чтобы получить доступ к водоснабжению оккупированного Крыма.

В то же время сам оккупированный полуостров оказался на грани катастрофы. То что без пресной воды оккупированный Крым долго не продержится, особенно в условиях климатических изменений, демонстрируют ряд факторов. На аннексированном полуострове уже не хватает воды для элементарных потребностей населения. Весь 2020 крымчане прожили в условиях засухи и ограниченного водоснабжения, проблемы с пресной водой никуда не исчезли и сегодня.

Так жители Симферополя и населенные пункты возле него с августа прошлого года получают воду только 6 часов в сутки. В таком же режиме живут жители Ялты и окрестных городов и сел с декабря. В Севастополе с осени 2020 введен режим повышенной готовности.

На улицах Симферополя начали устанавливать резервуары для воды:

В подъездах многоэтажек расклеены графику подачи воды:

Осенью прошлого года Аянское водохранилище было заполнено менее чем на треть:

Обезвожено самое глубокое в Крыму Изобильненское водохранилище, что под Алуштой:

В селах возле Севастополя в колодцах исчезла вода. Местные жители вынуждены были установить специальные емкости для воды и ждать, когда им ее подвезут.

Обезвожено Чернореченское водохранилище, которое является основным источником водоснабжения Севастополя:

В начале этого года в оккупированном Крыму прошли достаточно обильные осадки в виде дождя и снега. Так за первые недели января выпало около 80% месячной нормы. Весной снежный покров на Ай-Петри и Ангарском перевале начал таять. Кроме того, в марте также было много осадков. Благодаря этому водохранилища поверхностного стока на полуострове пополнились на 13 млн кубометров.

Однако, это мало спасает ситуацию, ведь воды в них сейчас почти вдвое меньше, чем год назад. По подсчетам местных синоптиков - всего 61,4 млн кубов. А это на 44,87 млн куб. меньше, чем в прошлом году.

Напомним, до оккупации около 85% воды Крым получал с материковой Украиной. Ежегодно весной днепровскую воду пускали самым длинным в Европе Северо-Крымским каналом, который берет ее из Каховского водохранилища.

 Украина прекратила поставку воды на полуостров после аннексии его Россией в 2014 году. Россия не смогла решить проблему с пресной водой в Крыму. Поэтому угроза того, что Путин может захватить Северо-Крымский канал, вполне реальна.

Недавно было замечено, что Россия массово перебрасывает в Крым боевую технику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Надежда Данищук
Автор: Надежда Данищук
Просмотры: 392

Все по теме:

Россия, Крым, агрессия РФ, Северокрымский канал, вода в Крыму.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент
02 Напрашивается удар по Коломойскому: зачем Зеленский снова созывает СНБО
03 Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
04 Внеочередное заседание СНБО 2 апреля: журналисты узнали, о чем там пойдет речь
05 "Вскрытие покажет" – в полиции Черкасчины проверяют странное самоубийство отца с сыном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Масштабнейшая эскалация последних лет: Россия активно &quot;призывает&quot; украинцев в Крыму и на Донбассе
Масштабнейшая эскалация последних лет: Россия активно "призывает" украинцев в Крыму и на Донбассе
Путин становится агрессивнее, и на это нельзя не реагировать - появился прогноз на новые решения СНБО
Путин становится агрессивнее, и на это нельзя не реагировать - появился прогноз на новые решения СНБО
На маслобойне Харькова ночью случился взрыв и смертельный пожар (видео)
На маслобойне Харькова ночью случился взрыв и смертельный пожар (видео)
&quot;Знал номер карты наизусть&quot;: известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному
"Знал номер карты наизусть": известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь