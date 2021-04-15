Скачать
Четверг, 15.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
США проиграли войну: почему Байден выводит войска из Афганистана и что ждет страну под властью Талибана
США проиграли войну: почему Байден выводит войска из Афганистана и что ждет страну под властью Талибана
Время пошло? Зеленский рассказал, за кого возьмется СНБО после контрабандистов (видео)
Время пошло? Зеленский рассказал, за кого возьмется СНБО после контрабандистов (видео)
Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком
Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком

Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ

Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
Обновлено 20:41 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден ввел 15 апреля серьезный пакет санкций против России. Союзники США по НАТО поддержали их, подчеркнув, что Кремль нарушает суверенитет Украины, осуществлял вмешательство в выборы в США и злонамеренную деятельность в киберпространстве.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ на санкции будет неотвратимым.

Почему санкции введены именно сейчас, вскоре после разговора Байдена и Путина, который произошел 13 апреля?

Как может ситуация развиваться дальше? Есть ли опасность для Украины? С такими вопросами «Телеграф» обратился к директору аналитического центра "Политика" Николаю Давидюку.

«Санкции США против России поддержали десятки стран, включая Британию, Австралию, Новую Зеландию, Канаду, стран ЕС, страны НАТО. То есть, по большому счету, не просто весь западный, но весь цивилизованный мир сегодня противостоит попыткам РФ играть против украинского суверенитета, устраивать эскалацию у наших границ и на нашей временно оккупированной территории. Почему санкции «пришли» именно сейчас? Потому что США пытались собрать как можно больше доказательств, реальных фактов касательно российского вмешательства в свои выборы, касательно эскалации в Украине и вокруг Украины, касательно нарушений РФ международного права. А собрав полный пакет - выступили против россиян таким серьезным фронтом», - поясняет Николай Давидюк.

На фоне угроз Путина Украина усилила охрану границы: эксклюзивные детали

По его мнению, попытки РФ устроить широкомасштабную войну на территории Украины, в том числе раскалить ситуацию на Донбассе, может стать для нее тем же, чем Афганистан стал для СССР. То есть – одним из факторов, ведущих к распаду.

США собрали доказательства для санкций, и Россию может ждать распад при дальнейшей агрессии - Николая Давидюк

«Путин находится в той стадии, когда внутренние проблемы напоминают накатывающий снежный ком. Ситуация с Навальным, протесты отдельно взятых регионов, финансовые проблемы, ковид, рост недовольства властью среди россиян – всё это ведет к тому, что война может стать не короткой и победной, как грезят-бредят некоторые российские официальные лица, а - затяжной и проигрышной. Что в итоге приведет к негативным последствиям для самой РФ - с перспективой ее распада», - прогнозирует эксперт.

Ранее «Телеграф» рассказал, как Байден переиграл Путина телефонным звонком.

Кстати, внезапное общение американского и российского президентов вызвало бурю обсуждений в сети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 496

Все по теме:

США, Россия, Санкции, Владимир Путин, Джо Байден, Николай Давидюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
02 Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
03 "Война будет обязательно": украинцы на границе с РФ собрались встречать российскую армию (видео)
04 Озвучен худший для Украины сценарий будущей встречи Байдена и Путина
05 Договоренности Путина и Байдена уже в действии? Что может значить отмена захода эсминцев США в Черное море
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Разговор будет тяжелым&quot;: появилась первая реакция России на санкции Байдена (видео)
"Разговор будет тяжелым": появилась первая реакция России на санкции Байдена (видео)
На фоне угроз Путина Украина усилила охрану границы: эксклюзивные детали
На фоне угроз Путина Украина усилила охрану границы: эксклюзивные детали
&quot;Спасибо за непрофессионализм&quot;: пропагандисты Путина опозорились с новым фейком на Донбассе (фото)
"Спасибо за непрофессионализм": пропагандисты Путина опозорились с новым фейком на Донбассе (фото)
Ситуация контролируемая: на заседании СНБО подняли тему Донбасса
Ситуация контролируемая: на заседании СНБО подняли тему Донбасса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь