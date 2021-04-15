Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ

Президент США Джо Байден ввел 15 апреля серьезный пакет санкций против России. Союзники США по НАТО поддержали их, подчеркнув, что Кремль нарушает суверенитет Украины, осуществлял вмешательство в выборы в США и злонамеренную деятельность в киберпространстве.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ на санкции будет неотвратимым.

Почему санкции введены именно сейчас, вскоре после разговора Байдена и Путина, который произошел 13 апреля?

Как может ситуация развиваться дальше? Есть ли опасность для Украины? С такими вопросами «Телеграф» обратился к директору аналитического центра "Политика" Николаю Давидюку.

«Санкции США против России поддержали десятки стран, включая Британию, Австралию, Новую Зеландию, Канаду, стран ЕС, страны НАТО. То есть, по большому счету, не просто весь западный, но весь цивилизованный мир сегодня противостоит попыткам РФ играть против украинского суверенитета, устраивать эскалацию у наших границ и на нашей временно оккупированной территории. Почему санкции «пришли» именно сейчас? Потому что США пытались собрать как можно больше доказательств, реальных фактов касательно российского вмешательства в свои выборы, касательно эскалации в Украине и вокруг Украины, касательно нарушений РФ международного права. А собрав полный пакет - выступили против россиян таким серьезным фронтом», - поясняет Николай Давидюк.

По его мнению, попытки РФ устроить широкомасштабную войну на территории Украины, в том числе раскалить ситуацию на Донбассе, может стать для нее тем же, чем Афганистан стал для СССР. То есть – одним из факторов, ведущих к распаду.

«Путин находится в той стадии, когда внутренние проблемы напоминают накатывающий снежный ком. Ситуация с Навальным, протесты отдельно взятых регионов, финансовые проблемы, ковид, рост недовольства властью среди россиян – всё это ведет к тому, что война может стать не короткой и победной, как грезят-бредят некоторые российские официальные лица, а - затяжной и проигрышной. Что в итоге приведет к негативным последствиям для самой РФ - с перспективой ее распада», - прогнозирует эксперт.

Ранее «Телеграф» рассказал, как Байден переиграл Путина телефонным звонком.

Кстати, внезапное общение американского и российского президентов вызвало бурю обсуждений в сети.