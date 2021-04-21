Путин уже напал на Украину, нужно просто давать отпор, - Анна Маляр

Юрист Анна Маляр уверена, что очередным своим молчанием про Украину во время во время ежегодного обращения к собранию в среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин в очередной раз подтвердил тот факт, что уже давно напал на Украину, поэтому важно "не нагнетать" и "быть готовыми дать отпор".

Приводим текст на языке оригинала

"Дії Путіна варто розглядати з точки зору його приналежності до певного злочинного типу, а саме - до типу терориста. Тоді стає зрозуміло, що він не буде попереджати заздалегідь про свої наміри і демонстративно готуватись до тих чи інших кроків. Він свої злочини, як і всі терористи, готує дуже довго, ретельно і приховано, а потім діє зненацька.

Якщо вам раптом здалось, що ви передбачили його дії, то ви помилились.

Єдине, що можна ствердно говорити, так це те, що йому тепер значно тяжче готуватись до збройного вторгнення, ніж раніше. Україна за роки війни загартувалась і пройшла переможний шлях створення армії та національного спротиву.

А відповідь на питання - чи є загроза нападу з боку Російської Федерації - очевидна. Путін вже напав на Україну. А така загроза існувала вже сотні років і буде завжди. Треба просто бути готовими давати відсіч.

Ми готові.

Тому, не треба нагнітати".

Как сообщал "Телеграф", ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что молчанием об Украине Путин признал свой проигрыш.

Также глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, фактически, прямо заявил о необходимости войны с Украиной.

Кроме того, журналист Андрей Цаплиенко уверен, что агрессируя против Украины, президент России Владимир Путин пытается решить экологическую проблему с водой в Крыму и не зря упоминает про "закон джунглей".