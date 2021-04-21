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Путин уже напал на Украину, нужно просто давать отпор, - Анна Маляр

Путин уже напал на Украину, нужно просто давать отпор, - Анна Маляр
22:52 Сегодня Телеграф

Юрист Анна Маляр уверена, что очередным своим молчанием про Украину во время во время ежегодного обращения к собранию в среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин в очередной раз подтвердил тот факт, что уже давно напал на Украину, поэтому важно "не нагнетать" и "быть готовыми дать отпор".

Приводим текст на языке оригинала

"Дії Путіна  варто розглядати з точки зору його приналежності до певного злочинного типу,  а  саме  - до типу терориста.  Тоді стає зрозуміло, що він не буде попереджати заздалегідь про свої наміри і демонстративно готуватись до тих чи інших кроків. Він свої злочини, як і всі терористи, готує дуже довго, ретельно  і приховано, а потім діє зненацька.

Якщо вам раптом здалось, що ви передбачили його дії, то ви помилились.

Путин не объявил Украине войну, потому что 7 лет ведет ее без объявлений: Бутусов раскрыл план президента РФ

Єдине, що можна ствердно говорити, так це те, що йому тепер значно тяжче готуватись до збройного вторгнення, ніж раніше.  Україна за роки війни загартувалась і пройшла переможний шлях створення армії та національного спротиву.

А відповідь на питання - чи є загроза нападу з боку Російської Федерації - очевидна.  Путін вже напав на Україну. А така загроза існувала вже сотні років і  буде завжди. Треба просто бути  готовими давати відсіч.

Ми готові.

Тому, не треба нагнітати".

Анна Маляр о Путине

Как сообщал "Телеграф", ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что молчанием об Украине Путин признал свой проигрыш.

Также глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, фактически, прямо заявил о необходимости войны с Украиной.

Кроме того, журналист Андрей Цаплиенко уверен, что агрессируя против Украины, президент России Владимир Путин пытается решить экологическую проблему с водой в Крыму и не зря упоминает про "закон джунглей".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Владимир Путин, Блог, Нападения, Анна Маляр.
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