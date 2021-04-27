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"Это не выступления в клубах": Рудык эмоционально отреагировала на планы Притулы возглавить "Голос"

"Это не выступления в клубах": Рудык эмоционально отреагировала на планы Притулы возглавить "Голос"
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф

Нардеп Кира Рудык, возглавившая партию "Голос" после ухода Святослава Вакарчука, эмоционально отреагировала на желание ранее исключенного из политсовета и снятого с должности Сергея Притулы возглавить партию.

Об этом пишет "Радио Свобода".

"У нас в партии люди из шоу-бизнеса, которым мы очень благодарны (как, например, Святославу Вакарчуку), ведут за собой людей. Но партийная работа - это не выступления в клубах, не выступления на стадионах, это - системная, тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется", - сказала она.

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Также глава "Голоса" уточнила, что учитывая амбиции  Притулы, решение о нему будет приниматься на летнем партийном съезде.

"Господин Притула с нами полтора года. За это время у него было много разных амбиций: быть депутатом Киевсовета, быть мэром, быть членом политсовета, потом он снова возвращался к своей шоубизнесовой карьере, потом он хотел делать, кажется, свою партию, теперь он хочет возглавить "Голос". В то же время должен заметить, что мы будем действовать исключительно в соответствии с нашими процедурами: наш съезд состоится, как и запланировано, в середине лета, и он решит, имеют ли эти амбиции право на существование", - подчеркнула Рудык.

Ранее, среди соратников Притулы ходили слухи, что шоумен хочет основать ультраправую партию. А вот его бывший коллега по "Comedy Club Ukraine" бизнесмен Максим Бахматов  в интервью "Телеграфу" заявил, что Притула не сможет добиться успеха в партийном строительстве.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Голос, Сергей Притула, Кира Рудык.
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