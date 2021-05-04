В Украине нашли взаимосвязь взрывов в Чехии и в Балаклее: что об этом известно

Журналист Юрий Бутусов нашел взаимосвязь между взрывами 16 октября 2014 года на складе в Чехии и взрывами на 65-м арсенале в Балаклее 23 марта 2017 года.

Об этом он пишет в статье на "Цензор.нет".

Так, взрыв в Чехии произошел сразу после поставки в Украину 5000 гаубичных дальнобойных снарядов калибра 152 мм. Гаубицы калибра 152 мм являются главным дефицитом для ВСУ. Снаряды Украины была вынуждена начать закупать сразу после начала войны - контракт с болгарской фирмой Эмильяна Гебрева был первой такой поставкой в истории. Этих снарядов Украина не производит, хотя по открытым данным штаба ВСУ более 30 дивизионов таких орудий находятся на вооружении, и активно применяются в ходе войны. Единственный источник пополнения запасов - импорт из-за рубежа.

При этом согласно видеозаписи системы наблюдения арсенала в Балаклее, ночью 23 марта 2017 года в 2:46 раздался взрыв на площадке № 67, которая находилась на самом краю арсенала. На этой площадке хранились штабели... гаубичных снарядов калибра 152 мм.

На видеозаписи четко видно - никакого пожара не было. Раздался взрыв - и после этого начались взрывы на других площадках хранения. Важно, что снаряды хранились в закупоренных ящиках без взрывателей, и для их детонации был необходим очень мощный подрыв.

Интересный момент также заключается в том, что база в Балаклее была хранилищем именно 152 мм снарядов. Именно они были уничтожены взрывами.

Как сообщал "Телеграф", взрыв на заводе во Врбетице (Чехия) произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы. Как выяснила чешская полиция, к нему оказались причастны сотрудники ГРУ Руслан Баширов и Александр Петров, которых объявили в Чехии в розыск и выслали 18 российских дипломатов. В свою очередь, Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов Чехии. После этого, Прага выдвинула ультиматум из-за высылки своих дипломатов. В частности, чехи потребовали вернуть в страну 20 своих дипломатических представителей. Решение Кремль должен был принять до 13.00 четверга, 22 апреля. Но связи с молчанием Москвы на ультиматум о возвращении 20 дипломатов в Россию, Чехия приняла решение сократить штат посольства РФ в Праге. Как заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, власти Чехии распорядились, что страну должны покинуть 63 сотрудника российского посольства. В Кремле ультиматум Чехии назвали "перфомансом".