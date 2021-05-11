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Вторник, 11.05.2021
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Политтехнолог о деталях визита Блинкена, оставшихся за кулисами: "Зеленскому много что дали понять. Вопрос в том – поймет ли"
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Политтехнолог о деталях визита Блинкена, оставшихся за кулисами: "Зеленскому много что дали понять. Вопрос в том – поймет ли"

Политтехнолог о деталях визита Блинкена, оставшихся за кулисами: "Зеленскому много что дали понять. Вопрос в том – поймет ли"
06:53 Сегодня Телеграф

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд в Киев 6 мая, во время которого были проведены встречи с высшим руководством исполнительной и законодательной власти Украины, оставил двоякое ощущение. С одной стороны – была высказана поддержка территориально целостности и суверенитета Украины, обещана некоторая помощь. С другой – украинской власти явно досталось "на орехи". Такое мнение высказал "Телеграфу" политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

"По выражению лица Зеленского во время совместной пресс-конференции с американскими гостями, было видно, насколько неприятной была для украинского президента беседа с Блинкеном и Нуланд за кулисами этого визита. Который, безусловно, был важен для Киева, – отмечает Тарас Березовец. – Это демонстрация четкого сигнала Путину, что заявления США о поддержке Украины – не просто слова, а будут наполняться конкретным смыслом. В частности, Блинкен отметил, что помощь Украине будет продолжена и даже расширена".

Но в обмен от украинской власти требуют выполнения ряда условий, подчеркивает эксперт. И мы можем представить, о чем идет речь.

"Полностью повестка встречи так и не была раскрыта. Но вполне очевидно, что американцы потребовали от Зеленского ряд условий, которые его явно не порадовали, – уверен Тарас Березовец. – Во-первых – четкая приверженность противостоянию с РФ и наполнение смыслом этого противостояния. Не просто слова, а конкретные действия. Согласованные с западными союзниками. В том числе – борьба с агентами российского влияния. И в этом смысле глава Офиса президента Андрей Ермак, думаю, был обозначен американцами как ключевой агент российского влияния в окружении Зеленского".

По мнению эксперта, речь идет не просто об удалении таких фигур. А о том, что Ермак должен понести ответственность за ряд своих действий.

"В том числе – срыв операции по задержанию "вагнеровцев", которая была разработана, по некоторым данным, совместно с американской разведкой. Можно вспомнить и ставшие недавно известными "залеты" Ермака во время разговора с Рудиа Джулиани – адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа. Беседа, которая состоялась в 2019 году, лишь недавно стала достоянием общественности. И Ермак там предстает не в лучшем свете. Руди выдавал безумные теории заговора, а Ермак соглашался с ним. По моим данным, американцы настоятельно просили Зеленского не приглашать Ермака на двухстороннюю встречу. И то, что Зеленский это проигнорировал, ему, очевидно, тоже поставили на вид, – считает Тарас Березовец. – Ну и, уверен, были высказаны серьезные претензии касательно корпоративного управления, в том числе – в ракурсе смены главы правления Нафтогаза Андрея Коболева через головы Набсовета. Равно как удары по другим госкомпаниям, нарушающие принципы корпоративного права. В общем, Зеленскому много что дали понять во время этого визита. Вопрос в том – поймет ли".

Напомним, ранее председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко высказал "Телеграфу" мнение, почему Украине не стоит ждать чуда от визита Блинкена в Киев и от европейского турне Байдена.

Итоги визита главы внешнеполитического ведомства США в Украину проанализировал для "Телеграфа" профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

Также эксперты высказали "Телеграфу" прогнозы по ситуации на Донбассе после визита Блинкена.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Андрей Ермак.
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