Дело Тупицкого: стало известно, за что будут судить бывшего главу КСУ

Отстраненного главу КСУ и лишенного звания судьи КСУ Александра Тупицкого будут судить за преступления против правосудия.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook.

Так, по данным Генпрокуратуры в октябре 2018 года Тупицкий совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

На данный момент прокуроры направили в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Тупицкого.

Как сообщал "Телеграф", после отстранения Владимиром Зеленским от должности главы КСУ Александр Тупицкий полетел на отдых в Дубаи, который стал поводом для громкого скандала из-за своей стоимости. Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки. Также Тупицкого заметили на вечеринке организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы НАБУ вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. Отметим, что позже Тупицкий обратился в Верховный суд Украины с иском, в котором попытался оспорить указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности. Но Окружной админсуд Киева (ОАСК) отклонил иск Тупицкого. А 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.