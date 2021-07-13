Суд постановил арестовать имущество "правой руки Медведчука"

Печерский районный суд Киева принял решение наложить арест на имущество нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, которого называют "правой рукой" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора.

"Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора принял решение об аресте движимого и недвижимого имущества Козака", - сказали в ОГП.

Как сообщалось ранее, 2 февраля Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Козака, а также против его телеканалов 112, NewsOne и Zik.

3 апреля стало известно, что ГБР открыло дело о госизмене против Козака и Медведчука.

11 мая, во время совместного брифинга главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, было сообщено о подозрении Медведчуку и Козаку.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест и обязал его носить электронный браслет, а 9 июля мера пресечения была продлена еще на два месяца.

Что касается Козака, то 20 мая суд "зеленый свет" СБУ на его арест, однако этого до сих пор не произошло, поскольку, по данным СМИ, он уже несколько месяцев находится в России.