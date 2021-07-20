"Слугам" стоит определиться по поводу Китая, их "игры" выгодны Кремлю, - генерал

Украинские власти активизировались на китайском направлении. В июле прозвучал ряд громких заявлений по этому поводу. Так председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что СН намерена перенимать опыт Компартии Китая в управлении экономикой и построении государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 13 июля первый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, во время которого назвал Китай торгово-экономическим партнером Украины номер один, а также выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса.

Ну, а спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом" и вовсе заявил, что в "если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию". По его мнению, в противостоянии с Китаем часть Запада ради привлечения Россию на свою сторону готова сделать это за счет Украины.

Прокитайские заявления украинской власти проанализировал в беседе с "Телеграфом" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

– Должна ли Украина укреплять отношения с Китаем?

– Украина – держава суверенная, демократичная, независимая. Живущая, в отличие от соседней России, по нормам международного права. И очевидно, что мы можем и должны налаживать взаимовыгодные партнерские отношения с соответствующими странами – в контексте национальных интересов. Другое дело – с кем. Какой режим в этих странах, какая идеология, как соблюдаются основные демократические ценности: свобода слова, вероисповедания, права человека, равноправие наций, народностей. И тут к Китаю – множество вопросов. Касательно репрессий в том же Уйгурском округе. А потому неприемлемо, что украинская сторона, насколько мне известно, отозвала свою подпись под соответствующей критичной резолюцией. Это знаково и небезопасно в контексте наших контактов с Западом.

С другой стороны, Пекин является одним из подписантов Будапештского меморандума, по итогам которого Украина лишилась статуса ядерной державы под гарантии стран-подписантов уважать наши суверенитет и территориальную целостность. Россия наплевала на меморандум. Остальные подписанты не помогли ее остановить. Так что Китай, присоединившийся к Будапештскому меморандуму вместе с Францией чуть позже РФ, США, Великобритании и Украины, также имеет перед нами определенные моральные обязательства. И в данном контексте, как и в ракурсе возможной экономической поддержки со стороны Китая, нет ничего плохого в попытках укрепить связи. Но делать это следует здраво, учитывая, в том числе, геополитический контекст. То же американо-китайское противостояние.

– В чём еще для нас может быть негатив сближения с Китаем?

– Идеологический шлейф КНР вряд ли может быть совместим с Украиной, если мы строим реально демократическое государство. Четко прослеживается, что во многих важных вопросах на Совбезе ООН позиция Китая совпадает с позицией РФ. И они блокируют, в том числе, немало полезных для Украины предложений.

К тому же, при налаживании отношений нужно понимать, что КНР генерирует мощные экспансионные волны фактически по всем направлениям. Они охватывают Африку, Азию, Европу. И нередко кредитные вливания от Китая, дав некоторые толчок чужим экономикам, оборачиваются потом против них. Политическое, экономическое давление, даже откровенный шантаж, заставляет кредито-зависящие страны принимать решения, выгодные КНР. Фактически, плясать под дудку Пекина.

Даже Германия при Коле, Шредере, Меркель, проводила политику сближения не только с РФ, но и с КНР, учитывая огромный рынок этих стран. Но и в Германии уже здравомыслящие бизнесмены понимают, что втягиваются в ситуацию, когда в определенной мере становится зависимыми от КНР. Рано или поздно это может привести к попаданию под серьезное внешнее влияние. И хоть на июньских саммитах ведущих демократических держав была озвучена их совместная позиция касательно важности противодействия экспансии России и Китая, та же Германия при нынешнем руководстве явно готова и далее развивать отношения с Москвой и Пекином. А те же США, похоже, готовы дружить с кем угодно – лишь бы против Китая. На фоне этих геополитических игр Украина точно не выглядит ведущей скрипкой. И попытки украинского руководства ввести китайский фактор в переговоры с западными партнерами может тут скорее навредить, нежели помочь.

– Чем Украина интересна Китаю?

– Сразу после обретения независимости наша страна попала под прицел руководства и спецслужб КНР. У нас тогда активно работали Южмаш, научно-исследовательские институты – в тех сферах и отраслях, которые Китай хотел поднять у себя, в том числе путем закупки или кражи технологий в Украине. Наши спецслужбы неоднократно отмечали попытки китайских коллег добраться до украинских секретов в области ракетостроения, самолетостроения. Недавно была попытка КНР приобрести завод Мотор-Сич, что, по понятным причинам, категорически не восприняли США.

– Как, учитывая всё вышесказанное, Украине вести себя по отношению к КНР? Что не так с прокитайскими заявлениями Зе-команды?

– Развивать отношения следует. Но нельзя ставить их, как пытаются некоторые спикеры Офиса президента, на путь противопоставления. В стиле: если Запад пытается формировать свою политику касательно противодействия Китаю путем уступок России за счет Украины, то украинская сторона может сменить свой курс, переориентировавшись на Восток (Китай, Турция, ОАЭ, Катар и так далее). Официально это ни президент, ни глава его Офиса не говорили. А МИД даже заверил, что никакой переориентации геополитического вектора не будет. Но Арестович вряд ли случайно такое ляпнул. Как вряд ли случайны недавние прокитайские высказывания лидеров СН Корниенко и Арахамии. Чуть ли не то, что нам надо брать пример с Компартии КНР.

Подобные тестовые заявления (как отреагирует общество?), дилетантские попытки подтолкнуть наших западных партнеров к неким действиям, которых хочет от них ОП – всё это просто противоречит украинской Конституции. Где, напомню, четко обозначен наш курс в ЕС и НАТО.

Представителям СН стоило бы определиться – неолибералы они, как заявляли о себе изначально, или уже необольшевики? Или еще кто-то? Пока можно резюмировать лишь, что они – непрофессиональные политики. Которые своими заявлениями (не верю, что они сделаны без ведома президента) снижают доверие к Украине со стороны наших западных партнеров.

К тому же, заявления о переориентации внешнеполитического курса Украины с Запада на Восток выгодны Кремлю. И могут быть занесены в головы наших политиков – из кремлевских кабинетов. Ведь если удастся поссорить Украину с Западом, у страны-агрессора увеличиваются шансы вернуть нас в стойло Российской империи на правах федерального округа.

– Запад может как-то ответить на такие посылы со стороны украинской власти? Какой риск несут подобные заявления Зе и Ко?

– Обиженный мальчик не может доминировать в большой политике. А Украина с этими манипуляционными заявлениями выглядит именно как обиженный мальчик.

Определенные сигналы уже пошли. Тот же перенос визита Зеленского в США с июля на предположительно август. Офис президента пытается это опровергать. Но не будет ничего удивительного, если при такой раздражающей, непродуманной политике мы начнем терять партнеров.

И всё же, я уверен, что на Западе достаточно зрелые и стратегически мыслящие люди. И они разделают Украины как страну, государство – и команду Зеленского. Прекрасно отдавая себе отчет в стратегической значимости Украины в данном регионе. И будут делать всё для того, чтобы поддерживать нашу страну. И вмонтировать в сознание нынешнего украинского руководства, что позиция, которая может быть кардинально отличной от заданного ранее курса, является бесперспективной – и ничего хорошего не даст.

К тому же, кто бы что ни говорил, есть огромная заинтересованность, даже нынешнего руководства, в том, чтобы иметь поддержку Запада, сохранять с ним хорошие отношения. Потому что без финансовой, политической, безопасностной, экономической его поддержки даже этот режим не выдержит. И Украина понесет серьезные потери.

– Есть ли та самая "зрада" со стороны коллективного Запада, о которой говорят у Зеленского?

– На июньских саммитах наши западные партнеры четко заявили, что Украина будет иметь поддержку, станет со временем страной ЕС и НАТО, но для этого нам самим еще нужно многое сделать.

Конкретные шаги по нашей поддержке делаются постоянно. Те же совместные международные учения "Си Бриз", "Широкий Лан". Финансовая помощь, дипломатическая. Есть сообщения, что нам готовы предоставить различные виды вооружения. Российская агентура на Западе пытается распространять информацию, что Байден и Меркель на последней встрече якобы договорились не давать Украине ни оружия, не ПДЧ. Но подтверждения этому нет. Зато есть заявление временного поверенного США по Украине – Кента. Посетив Краматорск и Славянск на севере Донетчины, он четко заявил, что США являются надежным союзником Украины, поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность, будут оказывать всяческую политико-дипломатическую поддержку. То есть, дал понять, что Россия получит соответствующий ответ в случае дальнейшей агрессии против Украины. К сожалению, официальный Киев то ли не понимает происходящего, то и делает вид, что не понимает.

Заигрывания украинской властью с Китаем прокомментировал "Телеграфу" политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

Ранее "Телеграф" приводил перевод статьи о негативном опыте Китая.

Есть ли Украине смысл поворачивать взор в сторону Востока? Своим мнением по этому поводу с "Телеграфом" поделился экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.