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Сложные Штаты, опасный Китай и недостижимое НАТО: генерал оценил текущую геополитическую ситуацию для Украины

Сложные Штаты, опасный Китай и недостижимое НАТО: генерал оценил текущую геополитическую ситуацию для Украины
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф

Западный мир всё более явно отторгает от себя Украину. Перспективы членства в НАТО – туманны, а на июньском саммите нас вновь оставили без ПДЧ. В июле США и Германия официально заключили соглашение, которое позволяет без проблем достроить обводящий Украину российский газопровод "Северный поток-2".

В свою очередь, украинские власти начинают всё чаще говорить о важности сотрудничества с Китаем. И даже возможном развороте с Запада на Восток.

Геополитическую ситуацию и действия украинских властей проанализировал для "Телеграфа" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Руководство Украины действительно активно изучает в последнее время вопросы, связанные с налаживанием на стратегическом уровне деятельности с государствами Юго-Востока Азии, Востока. И в первую очередь с Китайской Народной Республикой (КНР). Что неудивительно. Китай сейчас наращивает усилия во всех векторах. Экономический рост позволяет модернизировать армию, повышать ее потенции, оснащать современными вооружением и техникой. Значимость Китая в мире существенно растет. Впрочем, взоры Украины обращены не только на КНР", – отмечает Игорь Романенко.

По его словам, усилия украинского руководства по продвижению в сторону НАТО пока не принесли успехов.

"Из того, что известно, лишь после 2030 года будет рассматриваться вопрос о вступлении Украины в Альянс. Возможно, процесс ускорится. Но вряд ли это случится раньше, чем через пять лет, – считает генерал. – Поняв это, украинское руководство занимается в данный момент многовекторной дипломатией. Мы боремся за более тесную интеграцию с Евросоюзом (недавно прошла соответствующая встреча президентов Украины, Грузии, Молдовы с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем). Есть Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва), отдельная работа с Турцией, с Британией".

Игорь Романенко

А вот с США у Украины – сложности. Так было с администрацией Трампа, так остается и с администрацией Байдена.

"Недавнее соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2", неготовность Штатов примыкать к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе (об этом на днях заявил временный поверенный по делам США в Украине Джордж Кент), отсутствие очередного соглашения с МВФ, перенос визита президента Украины в Вашингтон на конец августа – всё это весьма неприятные сигналы. В такой ситуации руководство Украины вынуждено искать пути решения своих проблем, – поясняет Игорь Романенко. – В том числе финансовых. И тут китайцы, безусловно, интересны. Но пример Черногории и многих африканских государств говорит о том, что есть серьезные подводные течения. Важно не попасть в опасную ситуацию, когда экономическая зависимость от кредитора можно перерасти в политическую. Это недопустимо".

По словам Романенко, наше обращения к Китаю вызывает недовольство на Западе. Но мы немало прислушивались к советам, указаниям других стран – куда идти и что делать. И пока ничего особо путного из этого не вышло.

"Потому, возможно, есть смысл пересмотреть взаимоотношения со всеми государствами, учитывая нынешние реалии. И принимать решение, исходя из собственных интересов, направленных на укрепление Украины во всех смыслах", – уверен генерал.

Президент США Джозеф Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон 30 августа. Директор Международного института политической философии Виктор Савинов рассказал "Телеграфу", почему визит Зеленского в США может не состояться.

Заигрывания украинской властью с Китаем прокомментировал "Телеграфу" политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец.

Американо-германское соглашение о "Северном потоке-2" оценил для "Телеграфа" руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Китай, США, НАТО, Северный поток-2.
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