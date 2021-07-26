Провинциальная тактика Зеленского в отношениях с Западом провалилась, и тому есть три причины

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23:27 Пн, 26 Июль 2021 Телеграф

Ставка президента Украины Владимира Зеленского и его окружения на прессинг Запада по ряду позиций (требование предоставления Украине ПДЧ в НАТОостановки "Северного потока-2", шантаж сменой курса в стиле "а мы пойдем на сближение с Китаем") явно не сработала.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассказал "Телеграфу", чем объясняются провалы внешней политики Украины, а также – какие коррективы следует вносить.

По мнению эксперта, ставка Зеленского не сработала по нескольким причинам:

  • Мы выбрали неправильную аргументацию. Использовали в основном ультимативную риторику и месседжи, связанные с агрессией РФ, но не пытались вести деловой разговор и предлагать альтернативу.

  • Мы переоценили влияние санкционных механизмов на политику РФ и Германии, решив, что санкции - это панацея от многих проблем.

  • У нас возник диссонанс между требованиями к Германии не закупать газ страны-агрессора и желанием самим зарабатывать деньги на транзите газа страны-агрессора. Многих европейцев это откровенно раздражало.

Илия Куса считает, что внешняя политика Украины страдает от трёх вещей.

"Первая – провинциальность. Мы видим только то, что возле нас, и не пытаемся расширить свой кругозор и заметить более глобальные тренды, – поясняет эксперт. – Вторая – рефлексивность. Мы работаем постоянно в режиме пожарной команды, когда что-то уже конкретно происходит, и не играем в превентивную дипломатию. Третья – тактические интересы отдельных политических групп часто ставятся выше приоритетов государства там, где именно нацинтересы должны преобладать".

Отметим, что вскоре после американо-немецкой сделки по "Северному потоку-2" стало известно, что визит президента Украины в США состоится не в конце июля, как ранее прогнозировалось, а в конце августа

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов рассказал "Телеграфу", почему визит Зеленского в США может не состояться.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Германия, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Илия Куса.
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