Полгода президентства Байдена: кем глава Белого дома стал для Украины?

С момента инаугурации нового президента США Джо Байдена, которая состоялась 20 января, прошло более полугода.

Что можно сказать о том, как он выстраивает внутреннюю и внешнюю политику, в том числе в ракурсе американо-украинских отношений? Своим мнением с "Телеграфом" поделился политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун.

"Полугодие Байдена прошло очень активно и контрастно по сравнению с предшественником. Важной составляющей для администрации демократов было показать качественную альтернативу Трампу и вернуться к традиционной дипломатичной, выверенной, консенсусной политике – как внутри страны, так и на международной арене", – отмечает Максим Джигун.

По его словам, во внутренней политике бросается в глаза тот факт, что Байден пытается искать двухпартийной поддержки для своих решений.

"Та же его инициатива расширить максимально бюджет в связи с пандемией – на сотни млрд долларов. Удалось найти общий язык с разными силами ради достижения данного решения. В ракурсе борьбы с коронавирусом, как по мне, он справился намного лучше Трампа, который своим недоверием к пандемии, к вакцинам, наделал проблем. Байден же наладил эффективную модель вакцинирования, благодаря чему в США привили практически всё населения, по крайней мере, одной дозой", – подчеркивает политолог.

Характеризуя внешнюю политику Байдена, эксперт обратил внимание на возвращение системы, в которой Европа – стратегический партнер США.

"И Байден хочет любым способом показать, что времена американского изоляционизма прошли, – считает Максим Джигун. – Ключевое сегодня – сохранять компромисс и дружбу с Европой. Как следствие, налаживание связей на уровне США-ЕС, США-НАТО, США-Всемирная организация здравоохранения переходят на качественно иной уровень".

Что касается взаимоотношений США с Украиной, то мы в стали в каком-то смысле заложниками ситуации, поясняет политолог.

"Не являясь мощным геополитическим игроком, Украина часто выступает как объект политики. И является в определенном смысле разменной монетой в неких договоренностях. Мы стали такой себе пешкой, фишкой на карте взаимоотношений между США и ФРГ. Байден прекрасно понимал, что "Северный поток-2" – это в определенном роде угроза. Но посчитал, что она не столь большая, как потеря США союзника в лице лидера ЕС – Германии. Понятно, что интересы Украины, позиция Украины при подписании Меморандума касательно СП-2 между США и Берлином не брались во внимание. Та минимизация рисков для нашей страны, о которой говорят Байден с Меркель, требование к Германии использовать рычаги влияния на РФ, является поверхностным, декларативным заявлением, которое не содержит никакой конкретики и плана действий. И лишь подтверждает тот факт, что украинские интересы никто особо соблюсти не пытался", – говорит Максим Джигун.

При этом он считает, что несмотря на такую ситуацию, взаимоотношения между Украиной и США сейчас находятся на лучшем уровне, чем были полтора-два года назад после скандала с расследованиями по отношению к сыну Байдена, с попыткой импичмента Трампа.

"У нас есть хорошее окно возможностей, чтобы показать коллективному Западу, США, что мы готовы играть по демократическим правилам, изменяться, реформироваться. Но дальнейшее развитие наших отношений зависит от топ-5 тем, которые уже дважды очертил глава Госдепа Энтони Блинкен. И во время майского визита в Киев, и позже, в Литве, во время конференции по вопросам реформ в Украине. Вопрос лишь в том, готовы ли мы двигаться в заданном направлении", – резюмирует Максим Джигун.

Вскоре после американо-немецкой сделки по "Северному потоку-2" стало известно, что визит президента Украины в США состоится не в конце июля, как ранее прогнозировалось, а в конце августа.

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