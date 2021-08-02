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ВАКС назвал дату избрания меры пресечения Чаусу

ВАКС назвал дату избрания меры пресечения Чаусу
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Высший антикоррупционный суд 4 августа 2021 года в 14:00 будет выбирать меру пресечения украинском экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, которого в апреле 2021 года похитили в Молдове и 30 июля нашли в селе Мазуровка Винницкой области.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ВАКС. Хоть в релизе и не называется имя и фамилия Чауса, но о том, что речь идет о нем, можно сделать из указанной должности.

В пресс-службе суда пишут, что еще в воскресенье, 1 августа, "от НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева".

В тот же день в суде начали рассматривать заявление, но в связи с отсутствием подозреваемого, который сейчас пребывает "под защитой" СБУ, заседание пришлось отложить на 4 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что  Чауса в Украине обвиняют в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов США (более 4 миллионов гривен) в 2016 году. 

От наказания ему удалось уйти благодаря судейской неприкосновенности.

Пока в Украине власти решали его дальнейшую судьбу, судья смог скрыться в оккупированном Крыму.

После этого он попал в Молдову, где попросил политического убежища, а уже в апреле 2021 года адвокат Чауса сообщил, что эго клиента похитили.

Объявившегося 30 июля в Винницкой области судью задержали сотрудники СБУ - спецназовцы НАБУ потребовали передать Чауса им.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Киев, Мера пресечения, Николай Чаус, Экс-судья, Высший антикоррупционный суд, ВАКС.
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