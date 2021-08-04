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Украина может своими руками помочь пропаганде Кремля: эксперт озвучил неочевидный риск проведения "Крымской платформы"
Украина может своими руками помочь пропаганде Кремля: эксперт озвучил неочевидный риск проведения "Крымской платформы"

Украина может своими руками помочь пропаганде Кремля: эксперт озвучил неочевидный риск проведения "Крымской платформы"

Украина может своими руками помочь пропаганде Кремля: эксперт озвучил неочевидный риск проведения "Крымской платформы"
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита президента Владимира Зеленского, который официально посетит США 30 августа.

Активно идет и подготовка саммиту "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа с целью вернуть аннексированный Россией Крым в состав Украины, а также к празднованию 30-летия независимости Украины 24 августа.

Эти ключевые события августа проанализировал для "Телеграфа" политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

"От уровня представительств из других стран, которые прибудут на празднование 30-летия Независимости Украины и будут присутствовать на саммите "Крымской платформы" многое зависит. В том числе – это станет сигналом для России. Готов ли мир закрывать глаза на ее агрессию или нет. Судя по всему, уже сейчас этот саммит проваливается. И РФ этот сигнал прочтет как нежелание стран Запада (прежде всего, ЕС и США) втягиваться в противостояние с ней по этому вопросу. Соответственно, российские власти используют это максимально для своей пропаганды, в том числе в связи с выборами в Госдуму ОФ осенью. Проводить которые будут и на территории оккупированного Крыма. Кремль будет максимально разгонять тезис, что украинская инициатива с "Крымской платформой" провалилась", – прогнозирует Тарас Березовец.

Комментируя грядущую встречу Зеленского с Байденом, политический консультант акцентирует, что к ней надо тщательно готовиться. И постараться ее не сорвать.

"Потому что если будет еще несколько подобных шантаж-заявлений, какие уже звучали от Зе-команды: а-ля разворот к Китаю и шантажа ядерным оружием, если продолжаться истории типа происходящей сейчас с Чаусом, борьба с НАБУ, которое американцы воспринимают как свое детище, всё это может привести к тому, что встреча будет сорвана. Но пока процентов 90%, что она состоится. Вот только, скорее всего, будет иметь нулевой результат. Ну, хотя бы не негативный. Таким образом, к 30-летию Независимости Украины президент и наша внешняя политика подходят с негативными результатами. К величайшему сожалению", – резюмирует Тарас Березовец.

О важнейших для Украины событиях августа "Телеграфу" рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов пояснил "Телеграфу", почему визит Зеленского в США может не состояться.

Ранее "Телеграф" в авторском материале рассказывал, что не так с "Крымской платформой". Своим мнением с "Телеграфом" поделился нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, МИД Украины, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Крымская платформа.
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