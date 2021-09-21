Укр

Больных коронавирусом в Украине может быть в 10 раз больше, — врач объяснил "фокусы" со статистикой

Автор
Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 21 сентября 2021, 18:55
Иллюстративное изображение

Тарас Жиравецкий прогнозирует увеличение количества госпитализированных с COVID-19 в Украине

В Украине, которая вводит 23 сентября "желтую" зону карантина, неофициально могут болеть коронавирусом ежедневно не 5 тысяч, а 50 тысяч человек. Об этом заявил в комментарии "Телеграфу" главный врач одного из медицинских центров Львова, медицинский блоггер Тарас Жиравецкий.

По словам врача, в минувшие выходные количество случаев было меньшим, потому что лаборатории по субботам-воскресеньям проводят меньше тестов. Его слова подтверждает статистика Министерства здравоохранения. Если 19 сентября, в воскресенье, зафиксировали 2265 новых случаев, то в понедельник, 20 сентября — 5159.

"После выходных лаборатории начали делать больше тестов и моментально количество новых случаев выросла до 5 тысяч и более в день. Это официально, — отмечает Жиравецкий. — Неофициально цифра может достигать и до 50 тысяч новых пациентов в сутки. Мы понимаем, что госпитализируют около 5% от заразившихся людей. Поэтому если у нас тысячу человек госпитализировали — минимум 20 тысяч человек должны были заболеть накануне. Потому что не может из 2 тысяч половина людей лечь в больницу".

Врач отмечает, что попадание в "желтую" зону было прогнозируемым, поскольку число новых случаев стремительно увеличивается и необходимо ограничивать количество контактов. По прогнозу медика, при сохранении темпов заболеваемости на уровне около 6 тысяч новых случаев через 10-12 дней количество госпитализированных в Украине может превысить 2 тысячи человек, а смертность — доходить до 200 в сутки.

Как сообщал "Телеграф" ранее, врач Тарас Жиравецкий объяснил причину, по которой в Украине усилили карантинные мероприятия, а также спрогнозировал, когда наша страна будет приближаться к введению локдауна.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Коронавірус в Україні #Тарас Жиравецкий #статистика коронавірусу
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