Ученые сделали неожиданное заявление о "пользе" штамма "Омикрон"

Ученые провели исследование привлекая пациентов, заболевших "Омикроном"

Исследователи из Южной Африки, где несколько месяцев назад был впервые зафиксирован новый мутированный штамм коронавируса "Омикрон", заявили, что пациенты, инфицированные обновленным ковидом, имеют меньше шансов заболеть "Дельтой".

Как сообщает издание The Guardian, ссылаясь на зарубежных ученых, заражение "Омикроном" гарантирует уменьшение вероятности подцепить штамм "Дельта".

Представители Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в ЮАР провели ряд опытов, которые помогли установить, что у вакцинированных пациентов, заболевших обновленным ковидом, повысился иммунитет к самому опасному коронавирусному штамму "Дельте".

В общей сложности для проведения исследований было привлечено более трех десятков пациентов, заболевших "Омикроном" с полным курсом вакцинации и тех, кто прививок вообще не получал.

Ученые установили, что увеличение титров, практически полностью нейтрализующих антитела мутированного ковида, вырос в 14 раз за последние две недели с начала проведения опытов. Кроме этого, нейтрализация "Дельты" увеличилась более чем в четыре раза.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Соединенных штатах Америки, где новая мутация коронавируса "Омикрон" уже стала доминирующей, опасаются, что он может стать существенно более опасным для детей, чем уже привычная "Дельта". Исследователи заявляют, что "Омикрон" провоцирует побочную реакцию в виде инсульта.

Также напомним, как пациенты переносят "Омикрон" и какие симптомы фиксируют у заболевших, а также, как отличить уже известный всему миру самый опасный штамм "Дельта" от обновленной ковид-мутации "Омикрон".