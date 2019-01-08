Король рок-н-ролла: слабости, страсти и странности Элвиса

Новости шоу бизнеса: Одна из самых ярких и неординарных фигур ХХ в., личность Элвиса Пресли для многих остается загадкой до сих пор.

8 января исполняется 84 года со дня рождения легендарного американского певца, одного из создателей рок-н-ролла Элвиса Пресли. Он был одной из самых ярких и неординарных фигур ХХ в., его личность для многих остается загадкой до сих пор. В его поведении было немало странностей, которые, наверное, могла себе позволить только звезда мирового уровня. Зачем Элвис ездил по улицам с полицейским жетоном, почему после развода звонил жене каждый день, кого боялся в последние годы и за что себя ненавидел.

Элвис в детстве

Первое выступление Элвиса на сцене состоялось в 10 лет - учитель уговорил его принять участие в конкурсе и спеть песню в стиле кантри в костюме ковбоя. Его родственники так были вдохновлены этим событием, что подарили ему гитару, что очень разочаровало мальчика - как и все его сверстники, он мечтал о велосипеде. А о новых выступлениях тогда и речи быть не могло - поначалу Элвис страдал от страха выступлений на публике. Он признавался: "У меня развился панический страх перед зрительным залом. Как только заходила речь о каком-нибудь концерте, где мне стоило бы выступить, у меня тут же пропадал голос, а гитара валилась из рук".

Певец с родителями

У Короля рок-н-ролла было необычное хобби - он собирал полицейские жетоны и значки. Даже во времена своей безумной популярности в душе он оставался настоящим мальчишкой. По вечерам Элвис любил ездить по улицам города, прихватив с собой один из экземпляров своей коллекции, и следить за водителями. Если он видел, что кто-то нарушает правила дорожного движения, он останавливал нарушителя, предъявлял жетон и забавлялся, наблюдая за его реакцией. А однажды он даже встретился с президентом США Ричардом Никсоном и тот, по легенде, вручил ему значок сотрудника Управления по борьбе с наркотиками!

Президент США Ричард Никсон и Элвис Пресли

Были у него и более привычные для звезды хобби - он коллекционировал дорогие автомобили, при этом точного их количества даже сам не знал. Последний его лимузин был укомплектован мини-баром, телевизором и золотыми дисками на колесах. Помимо этого, Пресли питал слабость к оружию - в его коллекции было 37 пистолетов.

Любимый домашний питомец певца - шимпанзе Скаттер

Любимым домашним животным Элвиса был шимпанзе по кличке Скаттер, которого тот одевал в гавайские рубашки и учил различным "трюкам" - например, залезать девушкам под юбки. Ему было позволено все - он свободно передвигался по поместью Элвиса - Грейсленду, кроме того, ему выделили автомобиль с личным шофером. Ходили слухи, что певец любил выпить виски вместе со своим любимцем и якобы даже пристрастил его к алкоголю, из-за чего Скаттер в результате и скончался.

Король рок-н-ролла Элвис Пресли

Певец интересовался религией, но его отношение к ней было весьма своеобразным. В детстве он часто посещал храм и даже пел в церковном хоре. А впоследствии Пресли изучал буддийские и индуистские верования, а на шее носил одновременно звезду Давида и христианский крест. Объяснение было специфическим: "Я не хочу упустить рай из-за пустых формальностей!"

Певец был обладателем черного пояса по каратэ

Элвис обладал уникальной пластикой и отлично двигался на сцене. К обычным танцевальным движениям он часто добавлял элементы восточных единоборств - певец был их поклонником и обладателем черного пояса по каратэ. Он стал первым популяризатором каратэ в Америке. По иронии судьбы, его жена Присцилла ушла от него к тренеру по каратэ. Расставание было бурным - Пресли не мог сдержать эмоций и бил посуду. Но после развода они смогли остаться друзьями - Присцилла рассказывала, что он продолжал звонить ей каждый день, чтобы зачитать отрывок из только что купленной книги или поставить понравившуюся ему песню.

Элвиса называли Королем рок-н-ролла, а король не может существовать без свиты, и окружение играло в жизни певца огромную роль. Он обожал делать подарки и был в этом невероятно щедр. Любовь к роскоши была одной из главных его слабостей, при этом роскошью он окружал не только себя, но и всех своих знакомых. Он дарил людям из своей свиты бриллианты и золотые украшения, считая их своим опознавательным знаком - ведь вокруг Короля все должно было сиять! Костюмы Элвиса были эксклюзивными и имели свои названия: "Павлин", "Цыган", "Пламя", "Бешеный тигр" - уже по этим определениям можно догадаться, насколько они были роскошными! Эти костюмы стали неотъемлемым атрибутом его выступлений.

Жена Присцилла жаловалась на то, что они вдвоем шагу не могли ступить без сопровождающих Элвиса друзей, их жен, его поклонниц, любовниц и случайных подруг: "Они преследовали нас повсюду. Порой мне казалось, что я открою дверь нашей спальни и увижу эти лица!". На публике Элвис появлялся только в сопровождении своей многочисленной свиты, они гуляли дни и ночи напролет, а на сон отводилось всего пару часов в дневное время.

Конечно, такой образ жизни сказался и на его здоровье, и на внешнем виде - Элвис начал быстро набирать вес. В последние годы он весил 117 кг! Из-за этого он себя просто ненавидел и пытался похудеть с помощью таблеток для снижения веса, в то же время он пристрастился к антидепрессантам и снотворному. Жена пыталась с этим бороться, но врачам он доверял больше.

Увлечение медицинскими препаратами привело к мании преследования - в последние годы он не выходил на сцену без бронежилета, который скрывал под своими легендарными концертными костюмами, а обезумевших поклонников принимал за наемных убийц. Говорят, боясь покушения, он не расставался с оружием даже на сцене, и в его сапогах было спрятано по пистолету.

Король рок-н-ролла скончался от сердечного приступа 16 августа 1977 г. на 43-м году жизни. Причиной этого стало губительное пристрастие к барбитуратам - в его крови обнаружили 22 вида различных лекарств!