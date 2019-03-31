|
|
Это нужно знать всем: продукты, которые нельзя сочетать
Хорошо покушать любят все, но редко кто при употребили пищи задумывается о последствиях и ее пользе. В особенности это касается застолий, где можно выбирать любые вариации, компоновать различные напитки и блюда. Иногда несовместимые продукты оказываются одновременно в желудке, что может привести к вздутию, расстройствам, проносу, и даже стать причиной возникновения страшных болезней. Поэтому, всегда следите за тем, что кушаете, обязательно учитывайте совместимость употребляемых продуктов. Мы подготовили для вас 10 компоновок продуктов, которые не следует употреблять вместе, по отдельности они лучше усваиваются и приносят больше пользы. В особенности это должны знать люди со слабым желудком.
Куда поехать: самые красивые места, еще не до конца засиженные туристами (Фото)
Позитивные очаровашки: снимки голдендудлей, которые пытаются вести себя как люди
Милые жители нашей планеты: Факты о неторопливой жизни ленивцев (Фото)
Традиции Страны восходящего солнца: Что не стоит делать при посещении Японии
Ошибки в дизайне жилья, которые испортят ваш интерьер
Пещера Тхам Кхун: Удивительный подземный мир Лаоса (Фото)
Ох уж эти друзья: подборка смешных сообщений от позитивных товарищей
Выбросите это: вещи, которые визуально уродуют фигуру (Фото)
Странные советы от диетологов, которые помогут Вам похудеть
Покоряем высоты: невероятные снимки смельчаков с вершин мира (Фото)
Снимки, которые заставляют поверить в невозможное (Фото)
Удивительные здания со льда и снега (Фото)
Как избавиться от черных точек на лице
Произведения искусства, созданные случайным образом (Фото)
Проблемы больших машин, о которых должны знать водители (Фото)
Захватывающие природные пейзажи Аризоны (Фото)
Оптимизма не занимать: смешные ситуации из реальной жизни
Экзотический фейхоа: полезные свойства
Что нам стоит дом построить: смешная подборка от горе-строителей
Plus-size: одежда для девушек с пышными формами (Фото)
Удивительная генетика: животные-альбиносы, которых вы никогда не видели раньше (Фото)
Мик Шумахер - восьмой в первой гонке Формулы-2 (Фото)
В ожидании малыша: советы будущим мамочкам (Фото)
Весенний маникюр 2019: яркие и солнечные идеи желтого нейл-арта (Фото)
Девушки, которые превратились в сказочных персонажей в объективе Маргариты Каревой (Фото)