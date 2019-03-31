Это нужно знать всем: продукты, которые нельзя сочетать

Хорошо покушать любят все, но редко кто при употребили пищи задумывается о последствиях и ее пользе. В особенности это касается застолий, где можно выбирать любые вариации, компоновать различные напитки и блюда. Иногда несовместимые продукты оказываются одновременно в желудке, что может привести к вздутию, расстройствам, проносу, и даже стать причиной возникновения страшных болезней. Поэтому, всегда следите за тем, что кушаете, обязательно учитывайте совместимость употребляемых продуктов. Мы подготовили для вас 10 компоновок продуктов, которые не следует употреблять вместе, по отдельности они лучше усваиваются и приносят больше пользы. В особенности это должны знать люди со слабым желудком.