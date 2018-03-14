Морган Бартли доказала, что красивой можно стать, если хорошо постараться.

В подростковом возрасте Морган Бартли (Morgan Bartley) перенесла несколько операций, после которых выяснилось, что она уже никогда не сможет стать мамой. Девушка так переживала по этому поводу, что у нее развилось пищевое расстройство и в 17 лет она уже весила 136 кг. Instagram дал Морган мотивацию для того чтобы привести свою фигуру в порядок, она села на диету и начала заниматься спортом. Сейчас вес девушки составляет 79 кг, но она намерена похудеть до 65 кг.