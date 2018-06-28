Дженна Дьюэн показала на шоу Джимми Фэллона роскошное декольте

Бывшая супруга голливудского актера Ченнинга Татума – Дженна Дьюэн после развода с мужем не грустит, а активно занимается своей карьерой и посещает различные шоу и светские мероприятия.

Так, Дженна недавно стала гостьей ток-шоу американского комика Джимми Фэллона. На шоу Дьюэн надела красное облегающее платье, которое подчеркнула ее стройную фигуру, в том числе – шикарное декольте. Снимками Дженна поделилась с подписчиками в Instagram-историях.

Кроме этого актриса и танцовщица выставила в Instagram короткий ролик, на котором также можно разглядеть ее фигуру в облегающем наряде.