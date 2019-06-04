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Схватил и поцеловал: на Майли Сайрус напал поклонник (Видео)

Схватил и поцеловал: на Майли Сайрус напал поклонник (Видео)
17:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Неприятный инцидент произошел с американской певицей и актрисой.

Майли Сайрус со своим мужем, известным голливудским актером Лиамом Хемсвортом, сейчас находятся в прекрасной Барселоне. Уточним, что звездная пара приехала в испанский город ради участия певицы в фестивале Primavera Sound.

Какой бы сладкой не выдавалась жизнь популярных артистов, но даже на пике славы можно получить по голове.

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На выходных, когда Майли с Лиамом выходили из отеля, один из фанатов прорвался к певицы, ухватился за волосы, а потом обнял за шею и поцеловал в щеку. Американская певица быстро освободилась из объятий незнакомца и спряталась за своим мужем. Такая наглость помогла поклоннику буквально "коснутся" звезды.

Ранее сообщалось, что певица Майли Сайрус выпустила мини-альбом под названием "She Is Coming". Над записью пластинки вместе с ней работали ведущий дрэг-шоу "RuPaul's Drag Race" РуПол, продюсер Mike WiLL Made-It и рэперы Ghostface Killah и Swae Lee.

Также скоро на экраны выйдет новый сезон британского культового телесериала "Черное зеркало", в котором Майли Сайрус сыграет одну из главных ролей.

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Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Барселона, Поклонник, Напал фанат.
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