Схватил и поцеловал: на Майли Сайрус напал поклонник (Видео)

Новости шоу бизнеса: Неприятный инцидент произошел с американской певицей и актрисой.

Майли Сайрус со своим мужем, известным голливудским актером Лиамом Хемсвортом, сейчас находятся в прекрасной Барселоне. Уточним, что звездная пара приехала в испанский город ради участия певицы в фестивале Primavera Sound.

Какой бы сладкой не выдавалась жизнь популярных артистов, но даже на пике славы можно получить по голове.

На выходных, когда Майли с Лиамом выходили из отеля, один из фанатов прорвался к певицы, ухватился за волосы, а потом обнял за шею и поцеловал в щеку. Американская певица быстро освободилась из объятий незнакомца и спряталась за своим мужем. Такая наглость помогла поклоннику буквально "коснутся" звезды.

Llego a estar ahí, y al “fan” que se ha tirado a por miley no se le olvida el guantazo que se lleva pic.twitter.com/30PUR4zXR0 — Alvaro (@AlvaroSaucedo13) 2 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что певица Майли Сайрус выпустила мини-альбом под названием "She Is Coming". Над записью пластинки вместе с ней работали ведущий дрэг-шоу "RuPaul's Drag Race" РуПол, продюсер Mike WiLL Made-It и рэперы Ghostface Killah и Swae Lee.

Также скоро на экраны выйдет новый сезон британского культового телесериала "Черное зеркало", в котором Майли Сайрус сыграет одну из главных ролей.