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Украинская певица похвасталась фигурой в сексуальном купальнике (фото)

Украинская певица похвасталась фигурой в сексуальном купальнике (фото)
10:28 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица опубликовала очень горячее фото.

Неофициальной дивой украинского Инстаграма считается супруга рэпера Потапа Настя Каменских. Она регулярно делится пикантными фотографиями, демонстрируя свои роскошные формы после похудения. Но на днях "королева ночи" Оля Полякова решила исправить ситуацию и побороться за пъедестал.

Провокационный кадр Поляковой был сделан на яхте. Очевидно, звезда проводила выходной под теплым киевским солнышком, плавая по Днепру в сопровождении близких людей.

Она опубликовала горячий снимок в купальнике, вызвав бурное обсуждение в Сети. Фанаты пришли в восторг, увидев роскошные длинные ноги артистки и ее стройный подтянутый торс.  

 
 
 
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Париться по поводу того что лето проходит не стоит,Жизнь проходит -вот это засада

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Откровенная фотосессия Даши Астафьевой изумила фанатов

Поклонники певицы единогласно решили, что таких великолепных ног, как у Поляковой, нет ни у одной современной украинской знаменитости.

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Певица, Знаменитость, Украинская певица, Оля Полякова, Фото в купальнике.
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