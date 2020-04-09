Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
Украинских военных, которые вернулись из Литвы, отправили на карантин (Видео)
Вернулись из Литвы: Украинских военных отправили на карантин (Видео)
Усик: Хочу, чтобы расцветал цветок - Украина
Усик: Хочу, чтобы расцветал цветок - Украина
"Очень хочу стать мамой": Леди Гага дала интервью американскому изданию
"Очень хочу стать мамой": Леди Гага дала интервью

U2 пожертвовала €10 миллионов для защиты врачей от коронавируса

U2 пожертвовала €10 миллионов для защиты врачей от коронавируса
19:03 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru

Новости шоу бизнеса:В данный момент это одна из крупнейших сумм, которую пожертвовали звезды на борьбу с пандемией.

Ирландская рок-группа U2 передала 10 миллионов евро на средства индивидуальной защиты для медиков, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом COVID-19 в Ирландии. Об этом сообщает RTE.

"Ирландская рок-группа U2 жертвует 10 миллионов евро на поиск и приобретение средств индивидуальной защиты и других средств, чтобы помочь в борьбе с COVID-19 в Ирландии и поддержать медицинских работников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первая крупная партия предметов медицинского назначения прибыла в аэропорт Дублина вчера.

Мадонна передала $1 млн на лекарства против COVID-19 (Видео)
Мадонна передала $1 млн на лекарства против COVID-19 (Видео)Читать полностью

Ирландская лизинговая компания Avolon предложила один из своих самолетов министерству здравоохранения страны. Вчера она доставила большой груз, включая 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.

По данным сайта Worldometer, в Ирландии зафиксировано 6074 случая заражения COVID-19, из них 25 человек излечились от болезни, а 235 - умерли.

Стоит отметить, что на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовала не только группа U2. В число филантропов входят Арнольд ШварценеггерРальф ЛоренРианнаБлейк Лайвли, Райан РейнольдсТейлор СвифтМайли Сайрус и другие.

Впервые в истории: новый выпуск журнала Vogue будет без обложки

Напомним, по состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Врачи, Медики, U2, Пандемия, Коронавирус, Пожертвование, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google
02 Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
03 Продление карантина в Украине: В ЦОЗ сделали прогноз
04 Столько, сколько влезет: продукты, которые можно есть в любых количествах
05 В Украине за сутки 224 новых случая коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупредили о ночных заморозках - какой регион в опасности
Украинцев предупредили о ночных заморозках
Меры по COVID-19: В Польше продлили карантин
Меры по COVID-19: В Польше продлили карантин
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
U2 пожертвовала €10 миллионов для защиты врачей от коронавируса
U2 пожертвовала €10 миллионов для защиты врачей от коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь