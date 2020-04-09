U2 пожертвовала €10 миллионов для защиты врачей от коронавируса

Новости шоу бизнеса:В данный момент это одна из крупнейших сумм, которую пожертвовали звезды на борьбу с пандемией.

Ирландская рок-группа U2 передала 10 миллионов евро на средства индивидуальной защиты для медиков, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом COVID-19 в Ирландии. Об этом сообщает RTE.

"Ирландская рок-группа U2 жертвует 10 миллионов евро на поиск и приобретение средств индивидуальной защиты и других средств, чтобы помочь в борьбе с COVID-19 в Ирландии и поддержать медицинских работников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первая крупная партия предметов медицинского назначения прибыла в аэропорт Дублина вчера.

Ирландская лизинговая компания Avolon предложила один из своих самолетов министерству здравоохранения страны. Вчера она доставила большой груз, включая 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.

По данным сайта Worldometer, в Ирландии зафиксировано 6074 случая заражения COVID-19, из них 25 человек излечились от болезни, а 235 - умерли.

Стоит отметить, что на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовала не только группа U2. В число филантропов входят Арнольд Шварценеггер, Ральф Лорен, Рианна, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Тейлор Свифт, Майли Сайрус и другие.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.