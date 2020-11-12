Жванецкий оказался соседом Суркова: всплыли интересные данные о даче умершего сатирика

Известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий, который ушел из жизни в возрасте 86 лет, оставил после себя немалое наследство, которое перейдет супруге и детям юмориста.

Как сообщает Telegram-канал экс-помощника Владимира Путина - Владислава Суркова.

Отмечается, что сатирик владел дачей в 540 квадратов в закрытом поселке Грибово.

"Дом 540 квадратов стоит на участке 3 гектара. Стоимость - более 150 млн рублей (1,9 миллионов долларов - ред.)", - сообщается в Telegram.

Кроме этого, соседями Жванецкого также были - олигарх Андрей Мельниченко, композитор Юрий Антонов, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена.

Общая стоимость оставленной сатириком собственности оценивается в сумму более чем в 6,5 миллионов долларов.

Как ранее сообщал "Телеграф", Михаила Жванецкого похоронили 9 ноября в Москве. Как сообщила российская актриса Нонна Гришаева, у сатирика был рак. А бывший губернатор Одессы Михеил Саакашвили признался, что Жванецкий разъезжал по городу пьяным.

О том, каким был Михаил Жванецкий при жизни, - читайте в материале "Телеграфа".