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"Эти полгода я ознаменовала, как адскую мясорубку": София Стужук посвятила пост умершему мужу

"Эти полгода я ознаменовала, как адскую мясорубку": София Стужук посвятила пост умершему мужу
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram

16 октября 2020 года от коронавируса скончался блогер Дмитрий Стужук, муж скандальной  Софии Стужук, с которым она находилась в процессе развода.

Стоит отметить, что пара не верила в коронавирус, о чем открыто заявляла у себя на страницах в соцсетях. Однако, после позитивного теста Дмитрий "поверил", что ковид реален, а София - нет.  Спустя почти месяц после смерти Дмитрия, девушка заявила, что причиной его смерти был не коронавирус.

 
 
 
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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

17 апреля 2021 года София Стужук на своей странице в Инстаграм опубликовала пост, который посвятила своему мужу, ведь прошло как раз полгода со дня его смерти. И как, добавила блогер, "год, как распалась их семья".

София призналась, что за этот год ее жизнь кардинально перевернулась. Она пережила все возможные этапы за это время: от зависимости, злости, боли, ненависти, горя, шока, непонимания, отрицания, осознания, принятия, безусловной любви, самобичевания, деградации до отпущения и перехода на новый уровень и в новую жизнь.

"Эти полгода я ознаменовала, как адскую мясорубку. Мне очень сложно подобрать слова. Я только недавно смогла это всё отпустить" - пишет София. 

Также Стужук добавила, что развод с Дмитрием был сильным ударом для нее. Но спустя год, она освободилась, отказалась от прошлой жизни и отпустила ее в небытие.

"Это было со мной. И это закончилось. Я дала себе разрешение совсем недавно жить дальше. Это был очень тяжелый год. Очень. Очень тяжелый. И этот ад уже закончился. Я больше так не хочу и не могу. Я даю себе право идти дальше" - подытожила София.

 
 
 
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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети все чаще появляется информация о романе Стужук и одного из самых ярких участников романтического реалити-шоу "Холостячка" Андреем ШатыркоАндрей часто бывает в гостях в доме у Софии, дружит с ее детками, которых периодически задаривает подарками.

Жаркие объятия и золотой кулон в подарок: София Стужук похвасталась очередным презентом от Андрея Шатырко 

Стоит отметить, что за неделю до этого София и Андрей вместе с ее детками отправились в Лос-Анджелес. Причину такого решения Стужук не объяснила, но ответила на вопрос, что между ними с Шатырко.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Блогер, София Стужук, Дмитрий Стужук.
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