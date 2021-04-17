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Кейт Миддлтон пришла на похороны принца Филиппа в жемчужном колье Елизаветы II

Кейт Миддлтон пришла на похороны принца Филиппа в жемчужном колье Елизаветы II
Обновлено 23:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter

17 апреля состоялась церемония прощания с принцем Филиппом, супругом королевы Великобритании Елизаветы II. Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля 2021 года, не дожив до своего 100-летия буквально пару месяцев. 

На похороны принца Филлипа пришла вся королевская семья, и даже прилетел из США принц Гарри, но без беременной Меган Маркл. 

А вот супруга старшего брата, принца Уильяма - герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не оставила своего мужа в столь скорбное время. Стоит отметить, что на похоронах мужа королевы Кейт решила отдать дать уважения, и возможно таким образом поддержать монарха,  Елизавету II, надев на церемонию жемчужное колье Ее Величества.

 
 
 
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С достоинством даже в горе: Елизавета II простилась с мужем в полном одиночестве (фото)

Стоит отметить, что также это украшение надевала и покойная свекровь Кейт Миддлтон - принцесса Диана.

 
 
 
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Ранее, "Телеграф" сообщал, что принцы Уильям и Гарри, несмотря на разногласия между собой, достаточно спокойно и дружелюбно общались между собой. А убитый горем принц Чарльз и вовсе не мог сдерживать слезы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Похороны, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Елизавета II, Принц Филипп.
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