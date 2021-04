Кейт Миддлтон пришла на похороны принца Филиппа в жемчужном колье Елизаветы II

17 апреля состоялась церемония прощания с принцем Филиппом, супругом королевы Великобритании Елизаветы II. Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля 2021 года, не дожив до своего 100-летия буквально пару месяцев.

На похороны принца Филлипа пришла вся королевская семья, и даже прилетел из США принц Гарри, но без беременной Меган Маркл.

А вот супруга старшего брата, принца Уильяма - герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не оставила своего мужа в столь скорбное время. Стоит отметить, что на похоронах мужа королевы Кейт решила отдать дать уважения, и возможно таким образом поддержать монарха, Елизавету II, надев на церемонию жемчужное колье Ее Величества.

Kate Middleton paid subtle tribute to Queen Elizabeth II at Prince Philip's funeral today, donning the queen's Japanese Four-Row Pearl Choker Necklace, which was also previously worn by Princess Diana. pic.twitter.com/QptQarmuUz

— E! News (@enews) April 17, 2021