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"Бджілка" Алина Гросу празднует 26-летие: как менялась певица, которая прославилась еще ребенком (фото, видео)

"Бджілка" Алина Гросу празднует 26-летие: как менялась певица, которая прославилась еще ребенком (фото, видео)
14:46 Сегодня Телеграф

8 июня 2021 года известная певица и актриса Алина Гросу, которая приняла участие в новом кулинарном проекте "МастерШеф. CELEBRITY", празднует день рождение - девушке исполнилось 26 лет.

На профессиональной сцене Алина начала выступать еще в четырехлетнем возрасте. Родилась в Черновцах.

маленькая Алина Гросу

В 8 лет переехала в Киев, чтобы работать в шоу-бизнесе. Крестной певицы является народная артистка Украины Ирина Билык, которая написала для крестницы такие песни, как "Рушничок", "Бджілка", "Свобода", "Маленька любов".

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В 2010 году переехала в Москву, где поступила в Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова по специальности "Актриса кино и театра".

2010

Фото: telekritika.ua

Фото: telekritika.ua

В 2017 году меняет направление музыки и выпускает ряд танцевальных песен: "Хочу я баса", "Вспоминать", "Последняя ночь".

Алина Гросу в 2014 году. Фото: telekritika.ua

После окончания учебы в 2014 году певица сильно преобразилась: стала блондинкой, ее нос заметно уменьшился, да и скулы стали более выраженными. Алине начали приписывать пластику лица, но она отвергает эти слухи.

Фото: telekritika.ua

С 2018 года Алина берет сценический псевдоним GROSU. В то же время выходят такие синглы, как "Дикая", "Любила", "VOVA".

В начале 2021 года артистка приняла участие в маскарадном шоу "Маска", где выступила в костюме "Розы".

С российским бизнесменом Александром Комковым Гросу пошла под венец летом 2019 года в Италии. Уже через полгода супруги развелись.

Фото: Инстаграм

Позже певице начали приписывать роман с российским актером театра и кино, 37-летним Романом Полянским. В мае в программе "Зірковий шлях" девушка подтвердила, что их связывают романтические отношения.

Фото: Инстаграм

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте Алина Гросу выпустила альбом, в который вошли 13 композиций за последние два года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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День рождение, Алина Гросу, Ирина Билык, Роман Полянский.
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