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Герои "Холостяка-9" показали, каким был их танец жениха и невесты (видео)

Герои "Холостяка-9" показали, каким был их танец жениха и невесты (видео)
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram Daria Kvitkova

Украинский телеведущий Никита Добрынин и Дарья Квиткова познакомилась на проекте девятого сезона проекта "Холостяк", где шоумен был главным героем, а девушка в итоге стала победительницей. Расписалась пара 20 мая 2020 года, а 12 августа они сыграли роскошную свадьбу.

Спустя год Добрынин и Квиткова отмечают годовщину своей свадьбы - ситцевую. На своих страницах в Инстаграме супруги решили вспомнить об одном из самых важных событий в своей жизни и поделились кадрами с торжества, которые большинство поклонников пары еще не видели.

Как признался ранее Добрынин, на свадебное торжество они с Дарьей потратили чуть больше 80 тысяч долларов (от 2 млн грн), и это без учета затрат на свадебные наряды, съемки операторов и т.д.

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А вот и танец жениха и невесты.

Напомним, что 13 июля этого года возлюбленные впервые стали родителями - на свет появился их сын, которого назвали Львом.

Ранее Никита Добрынин показал, какой была его реакция на партнерских родах, когда он впервые увидел своего сына.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 313

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Свадьбы, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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